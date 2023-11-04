«التميز والريادة».. ابتكارات لدعم الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي

بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ورشة العمل الخاصة بقطاع ((التميز والريادة))، الهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 - 2033.

وأكد اللواء العبيدلي خلال افتتاح فعالية الورشة التي تم تنظيمها بحضور مديري الإدارات العامة ونوابهم في قطاع التميز والريادة وعدد من رؤساء مجالس شرطة دبي، ومنى العامري، رئيس مركز بطاقة إسعاد، أن الورشة الخاصة بقطاع ((التميز والريادة)) تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على عقد مجموعة من ورش عمل تُعرف بورش ((مجموعات التركيز الاستراتيجي)) للخروج بأفكار ورؤى من مختلف القطاعات الشرطية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية 2024 - 2033.

وبين أن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل الشرطي، ووضع الحلول المبتكرة المناسبة لها. وعقب كلمة اللواء العبيدلي استمع مديرو الإدارات العامة ونوابهم ورؤساء المجالس إلى شرح حول الهدف من ورشة العمل والأدوات المستخدمة لتوليد الأفكار المستقبلية من أجل دعم الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 - 2033، .

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