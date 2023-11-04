سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز محمد بن خالد الثقافي

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وذلك في مكتب سموه في الجامعة.

وقّع المذكرة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات الخاصة بتبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الأنشطة والفعاليات والاستشارات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات عدة، منها التعاون في مجال البحوث والدراسات العلمية والاستشارات، والتعاون في طرح وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متقدمة ودبلومات مهنية في مجالات عدة، إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية والتسويق والترويج للأنشطة والبرامج للطلبة الخريجين.

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