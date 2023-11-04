Sunday, 05 November 2023 06:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز محمد بن خالد الثقافي

11/4/2023 7:24:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وذلك في مكتب سموه في الجامعة.

وقّع المذكرة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات الخاصة بتبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الأنشطة والفعاليات والاستشارات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات عدة، منها التعاون في مجال البحوث والدراسات العلمية والاستشارات، والتعاون في طرح وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متقدمة ودبلومات مهنية في مجالات عدة، إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية والتسويق والترويج للأنشطة والبرامج للطلبة الخريجين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04112023000110011019ID1107372713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث