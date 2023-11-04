مدارس تطالب أولياء الأمور بتحديث الملفات الصحية لأبنائهم

طالبت مدارس حكومية وخاصة أولياء أمور الطلبة بتحديث الملفات الصحية لأبنائهم، وإخطار العيادات المدرسية بالتاريخ المرضي، وأي أمراض مزمنة مصاب بها أي طالب.

وذلك بهدف تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية للطلبة، داعية إلى تعاون أولياء الأمور مع المدارس، لتمكينها من توفير بيئة صحية آمنة لجميع الطلبة بمختلف المراحل التعليمية.







وأكدت الدكتورة سامية محمد صالح نوري بمدرسة المعارف الخاصة أهمية تحديث الملف الصحي للطلاب، ليتضمن كل المعلومات عن التاريخ المرضي للطالب أو الطالبة، وكذلك تاريخ التطعيمات، والأدوية التي يستخدمونها، فضلاً عن الإبلاغ الحساسيات أو الأمراض المزمنة، التي من الممكن أن يكون مصاب بها الطالب.

ولفتت إلى أن المدارس تعمل على توزيع نماذج تحديث الملفات الصحية على أولياء الأمور، وتشجيعهم على تحديث المعلومات بانتظام، موضحة أن العيادات المدرسية تقدم الرعاية الوقائية والطبية السريعة للطلبة، من أجل المحافظة على صحتهم خلال وجودهم في المدرسة.

وأفادت الدكتورة سامية محمد صالح نوري بأن المدارس لا يمكن أن توفر خدمة صحية متكافئة إلا في حال كانت على علم بالحالة الصحية لكل طالب من خلال ملفه الصحي، داعية إلى تعاون أولياء الأمور مع المدارس، لتمكينها من توفير بيئة صحية آمنة لجميع الطلبة.

من جانبها، قالت الدكتورة افشان بيبي بمدرسة دبي الأمريكية: ((يلعب الإبلاغ عن الأمراض المزمنة دوراً حاسماً في توفير الرعاية الصحية الملائمة للطلاب، مؤكدة أنه عندما يتم إبلاغ المدرسة عن وجود طالب يعاني من مرض مزمن، يمكن للمدرسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمه وتلبية احتياجاته الخاصة)).

وتابعت: ((تتضمن هذه الإجراءات ترتيبات خاصة للأدوية أو العلاج، وتوفير إرشادات للمعلمين حول كيفية التعامل مع الحالة الصحية للطالب، فضلاً عن المساعدة في تحسين أداء الطلاب)).

وفي سياق متصل، كشفت إدارات مدرسية عن 8 مهام رئيسية للعيادات المدرسية، حددتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدور المنوط بولي الأمر، إذ تشمل المهام إجراء الفحوص الوقائية السنوية شاملة قياس الوزن والطول، ومعدل كتلة الجسم وحدة الإبصار وتمييز الألوان وضغط الدم، وتحويل الطلبة الذين يعانون من أي نتائج غير طبيعية إلى المراكز الصحية التابعة لها.

ومتابعة نتائج التحويلات، كما تشمل المهام تقديم الإسعافات الأولية للطلبة، والتحويل للمراكز الصحية أو أقسام الطوارئ بالمستشفيات عند الضرورة، أو في حال تعرض الطالب لأي حالة طارئة تستدعي النقل الفوري مع إعلام ولي الأمر بذلك، إضافة إلى إعطاء التطعيمات لجميع الطلبة المستهدفين في الصفوف الأول والثامن والحادي عشر، وكذلك من لم يتم تطعيمهم في السنوات السابقة من هذه الفئات المستهدفة.

ومن المهام الأساسية للعيادات المدرسية أيضاً متابعة النتائج الطبية غير الطبيعية، من خلال التواصل مع ولي الأمر.

دعوة

ودعت العيادات المدرسية إلى التزام أولياء الأمور بـ 6 أمور رئيسية، لتعزيز البيئة الصحية الآمنة بالمدارس، والتي تتضمن إبقاء الطالب في البيت في حال ظهور أعراض المرض عليه كالحرارة العالية أو إصابته بمرض معدٍ، أو ألم شديد، أو احمرار في العيون، وفي حال تم ملاحظة أي أعراض داخل المدرسة يتم الاتصال الفوري بولي الأمر أو من ينوب عنه، لاصطحاب الطالب إلى مراكز الرعاية الصحية.

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مهام رئيسية للعيادات المدرسية حددتها ((الإمارات للخدمات الصحية))

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مهام أساسية لأولياء الأمور تعزز البيئة الصحية الآمنة بالمدارس

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