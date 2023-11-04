قرية اليماحي بالطويين شاهد على عبق الماضي

تأسست قرية سعيد خميس اليماحي عام 2005 إيماناً بضرورة إحياء التراث المادي، والمحافظة عليه من الاندثار وغرسه في نفوس الأجيال الجديدة.

وحرصاً من سعيد اليماحي على التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة، إضافة إلى إطلاع السياح على التراث وإبراز مراحل تطور الدولة.

ولمن لا يعلم؛ تتميز منطقة الطويين بالفجيرة بتراثها الذي حرص أهلها على التمسك به، ليواكب تطورهم ورقيهم، خصوصاً وأن المنطقة تتمتع بطبيعة خلابة تستهوي جميع مرتاديها.

ويمكن لزوار تلك المنطقة مشاهدة نماذج من أنماط الحياة القديمة والأدوات والصناعات، ومختلف الحرف التي ازدهرت في زمن الآباء والأجداد، فالماضي مازال يقيم فيها متمثلاً في أزياء تعود لمئات السنين، بجانب الكثير من الأواني النحاسية والمعدنية، التي تفرض نفسها بقوة وكأنها تقول للحاضر إنها باقية لتكون معلماً عن ثقافة ما زالت شاهدة على أصالة المجتمع الإماراتي.

وفي سياق متصل، يعرض المتحف المبني على هيئة قرية صغيرة العديد من الأدوات التي استخدمها الأجداد في الإنارة، وكذلك العديد من الأطباق المصنوعة من القش وجريد وسعف النخيل، إضافة إلى أنها تحمل زخارف جميلة مصنوعة بإتقان كبير.

يعرض اليماحي وأسرته العملات الأثرية والفخاريات بأشكالها المتنوعة، وقد أسهمت زوجته أم راشد اليماحي في تأسيس المكان، وبذلت كل جهد لتقوم بتحويل الأفكار إلى واقع، من خلال تنفيذ ما في خاطرها بهدف الحفاظ على الإرث التاريخي بمنطقة الطويين.

تعد أم راشد نموذجاً للمحافظة على الموروث والاهتمام به، فقد قدمت تجربة ناجحة في جمع التراث الخاص بالمنطقة، لتعريف الأجيال الجديدة بماضيهم وتاريخ أجدادهم، وكيف كانت الحياة قاسية وليتعرف زوار القرية على ماضي أجيال رحلت وحضارة من الماضي ما زالت آثارها باقية.

ورغم صغر المكان إلا أنه نسخة من الماضي العريق، مما يرسم لنا حياة الإنسان وكيف كان المواطن يكافح من أجل العيش وكسب الرزق، والحياة في ظل الظروف التي مرت بها المنطقة قبل قيام الاتحاد.

من بين أهم الصور التي يمكن أن يراها الزائر مجسمات للمنازل القديمة، مثل الكرين وخيمة العسبق والمطبخ التقليدي الذي يضم أواني فخارية ومعدنية تستخدم للطبخ، إضافة إلى الموقد.

كما تم وضع ركن للأزياء الشعبية وزينة النساء يتم المحافظة عليها لأجل أن تكون اليوم حاضرة، ليرافقها مقتنياتها وصوراً من الواجبات التي كانت تقوم بها المرأة في الماضي، فقد أراد أصحاب هذا المكان أن لا ينسى أبناء المنطقة ماضي أجدادهم، وفي الوقت ذاته هو رسالة لكل من هو بعيد عن المنطقة.

عند زيارة الطويين ستشاهد صوراً من روح ماضي الأجداد متمثلة في المكان، خصوصاً وأن المنطقة كانت في الماضي حادة كثيراً لكونها جبلية ووعرة، لذلك حرص أبناء المنطقة قديماً على شق الطرق بالعزم والصبر ليتمكنوا من العيش والبقاء.

أبناء تلك المنطقة نحتوا في الصخور، وحافظوا على أنفسهم من المفترسات وقسوة الحياة والحر والبرد، وتعلموا من المشقة فضيلة الصبر، وهو ما مكّنهم من توفير طعامهم وشرابهم من الزراعة وتربية المواشي والأغنام، فضلاً عن تدشين المناحل لجني العسل، ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الغذائية وعدم حاجتهم للذهاب بعيداً للشراء إلا بعد فترات متباعدة.

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