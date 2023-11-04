عمار النعيمي يزور المواطن علي سعيد البدواوي في منزله بمصفوت

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المواطن علي سعيد البدواوي وذلك بمنزله في منطقة مصفوت بعجمان.

ورحب البدواوي بزيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة دليل على تأصيل مبادئ التواصل والتلاحم التي عرف بها مجتمع دولة الإمارات والتي تحكم العلاقة النبيلة بين القيادة والشعب والتي لا تفصلها حواجز أو موانع.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم.. سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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