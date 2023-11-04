5 حلول تطبقها المدارس لتحسين جودة التعليم

شهدت المدارس تطورات كبيرة في مجال التعليم واستخدام التكنولوجيا خلال الفترة الماضية، وتنافست المؤسسات التعليمية لتطبيق حزمة من الحلول التعليمية التي تم تطويرها لتحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة الطلاب، وتصدر المشهد 5 حلول تعليمية تمثلت في ((التعليم القائم على المشاريع، التعليم التعاوني، التعليم القائم على الألعاب، التعليم عبر الإنترنت، التعليم المدمج)).

وأفاد الخبير التربوي محمد العمدة بأن تحسين جودة التعليم بات الشغل الشاغل للمؤسسات التعليمية، حيث تسعى كل منها لبلوغ الجودة والعمل على تحسين أهدافها لتخريج طلبة قادرين على مواجهة التحديات؛ لذلك تلجأ المؤسسات التعليمية إلى بعض الحلول التعليمية الجديدة وتطبقها حتى تستطيع اللحاق بالركب.

وتهدف تلك الحلول إلى تعزيز التفاعل والتفكير النقدي وتعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب، ومن المهم أن تطبق كل مؤسسة تعليمية تلك الحلول حسب نظامها التعليمي وإمكاناتها المتاحة.

وأوضح أن التعلم القائم على المشاريع يعتبر أحد الحلول التعليمية التي يتجه إليها العديد من المؤسسات، وهذه الطريقة تركز على تعلم الطلاب من خلال مشاريع عملية يقومون بها، ويعمل الطلاب فيها على حل مشكلة معقدة أو إنشاء منتج أو تنفيذ تجربة، وبذلك يكتسبون المعرفة والمهارات في سياق حقيقي وملموس.

عمل جماعي

وشدد العمدة على أهمية مراعاة التعلم التعاوني الذي يشجع على العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب والمعلمين، وذلك بدوره يسهم في تعزيز التفكير النقدي وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، إضافة إلى تطبيق التعلم القائم على الألعاب من خلال استخدام الألعاب التعليمية لجعل عملية التعلم ممتعة وتفاعلية، وتوفر الألعاب بيئة تعليمية تفاعلية تساعد الطلاب على فهم المفاهيم وحل المشكلات وتحفيز التعلم النشط.

من جهتها، قالت شركة ألف للحلول التعليمية إنها تحرص على رفد الطلبة بالأدوات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم التعليمية، وتسعى إلى تمكين الطلبة من خلال الحلول التعليمية المبتكرة، وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحقيق التفوق في العصر الرقمي، عبر توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة.

وأكدت ((ألف للتعليم)) أنها تضع خلال العام الدراسي الجاري مجموعة متنوعة من الحلول التعليمية القائمة على التكنولوجيا أمام الطلبة، بما فيها البرامج والمسارات الأساسية، التي تهدف إلى تعزيز نجاح الطلبة بدمج عناصر الألعاب والأدوات التحفيزية في نظامها، وعلى سبيل المثال، بمجرد إكمال الأهداف، يحصل الطلبة على النجوم والشارات ((أوسمة ألف)).

كما يحصل الطالب على مكان في قائمة المتصدرين في الصف، ويُمكن للمعلمين إنشاء وتقديم شهادات الطلبة تلقائياً، مع توفر نسخ يمكن طباعتها بسهولة، حيث تهدف هذه الحلول إلى تقدير الأداء المتميز للطلبة ومثابرتهم في رحلة التعلُّم، وتحفيزهم على المضي قُدماً في تحقيق أهدافهم التعليمية.

وأكدت ((ألف)) أنها تقدم وسائل إضافية لإثراء التجربة التعليمية وتنويع تجربة التعلم، متضمنة مصادر تعليمية إضافية، ومواد تعليمية متقدمة، وأنشطة تفاعلية لمساعدة الطلبة على اكتساب معارف أوسع.

وتعمل ((ألف)) على توفير اختبارات تشخيصية تكيفية متعددة المحاولات، واختبارات تشخيصية متنوعة لمساعدة المعلمين والطلبة على تقييم أدائهم ومستواهم التعليمي.

وتشمل هذه الخاصية إمكانية تنزيل تقارير الأداء بصيغة (PDF)، وتحديد عدد المحاولات، وإمكانية تأجيل الاختبارات مؤقتاً لمنح الطلبة وقتاً إضافياً للاستعداد، ويمكن الوصول إلى المنصة وتسجيل الدخول إليها باستخدام أجهزة ((آي باد)) iPad، وغيرها من الأجهزة الذكية اللوحية، ما يتيح للطلبة الوصول إلى المواد التعليمية والاختبارات بسهولة.

جودة التعليم

وفي سياق متصل، أكد فرانك أوليفيرا، مدير مبيعات المستهلكين لدى شركة إبسون الشرق الأوسط، أن التكنولوجيا تؤدي دوراً حاسماً في تحسين جودة التعليم، ووفقاً لدراسة أجرتها الشركة وشملت 1400 مشارك من المنطقة، تبين أن 60 % من المشاركين في قطاع التعليم يعتقدون أن التكنولوجيا تمنح الطلاب إمكانية الوصول إلى المواد التعليمية بشكل أفضل.

وأضاف: تعمل الشركة على دعم الأدوار الجديدة للمعلمين وزيادة مستوى التفاعل والمشاركة الإبداعية في الفصول الدراسية، حيث تستثمر إبسون نحو 1.14 مليون يورو في الأبحاث والتطوير، ما يعكس التزام الشركة بثقافة الإبداع والابتكار.

ولفت أوليفيرا إلى أنهم يقدمون مجموعة من الحلول التقنية، مثل الطابعات الحديثة والخالية من الحبر والحرارة، وأجهزة العرض التفاعلية، وحلول المسح الضوئي، وكاميرات المستندات التي تسهم جميعها في توفير بيئة تعليمية تفاعلية مثالية.

من جانبها، أوضحت بدرية الياسي مديرة مدرسة سلمى الأنصارية التأسيسية للبنات في دبي أن التعلم عبر الإنترنت وسيلة للطلاب للوصول إلى المواد التعليمية والدروس والمعلومات في أي وقت ومن أي مكان، ويمكنهم التعلم وفقاً لوتيرتهم الخاصة، لذلك نحرص على جعل التعلم عبر الإنترنت وسيلة مساعدة لطلابنا تمكنهم من التعلم الذاتي.

وقالت: إننا نسعى إلى توظيف استخدام التكنولوجيا في التعليم من خلال التركيز على التطبيقات التعليمية، والوسائط المتعددة لتعزيز التعلم، لتحسين جودة التعليم.

إضافة إلى تطبيق التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول الدراسية والتعلم عبر الإنترنت، إذ يستخدم الطلاب تقنيات التعلم عبر الإنترنت للوصول إلى المواد التعليمية والقيام بأنشطة تعليمية إضافية خارج الفصل الدراسي، بينما يستخدمون الفصول الدراسية للتفاعل مع المعلم والزملاء وتطبيق المفاهيم التي تم تعلمها عبر الإنترنت.

تكنولوجيا التعليم

وأفاد روبرت سبيد، نائب الرئيس لشؤون المبيعات الدولية في مدرسة باور سكول، بأن الجميع يدرك الانتشار الواسع والنمو الكبير الذي حققته تكنولوجيا التعليم في الآونة الأخيرة، حيث وصلت قيمة حجم السوق العالمي لقطاع تكنولوجيا التعليم إلى 85 مليار دولار في عام 2021.

ومن المتوقع أن تصل نفقات التعليم والتدريب على مستوى العالم إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وذلك نتيجة النمو السكاني في الأسواق المتقدمة وما ينتج عنها من تزايد الحاجة إلى توسيع حجم النفقات، فضلاً عن تطور التكنولوجيا التي تتطلب اكتساب مهارات جديدة وصقل المهارات الموجودة في الاقتصادات الأكثر تقدماً.

وأردف: تمثل التكنولوجيا عاملاً أساسياً لتحسين جودة التعليم، حيث تساعد التقنيات في جذب انتباه الطلاب وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية، لذلك حرصنا على توفير منصة شاملة تقدم حلولاً تغطي احتياجات الصفوف والطلبة في المنازل والهيئات الإدارية والتدريسية.

منصات ذكية

وأشار الخبير التربوي أكرم زكي إبراهيم، بمدرسة الإمارات الخاصة بأبوظبي، إلى وجود منصات رقمية داعمة للمواد الدراسية من شأنها تقديم حلول عملية وتساعد الطالب على الابتكار والتعلم الذاتي والبحث والتدقيق، وهي مقدمة من وزارة التربية والتعليم للمنهاج الوزاري، أبرزها منصة بوابة التعلم الذكي LMS، وتنبثق منها مجموعة من المنصات التي تضم جميع المواد الدراسية بصيغة PDF، إضافة إلى مقاطع فيديو .

ولفت إلى أن منصة ((أليكس)) هي أداة تعليمية تستهدف الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات.

وذكر أن منصة ((ماتيفيك)) تزود الطلاب بمحتوى فيديو تعليمي باللغتين العربية والإنجليزية في الرياضيات بالاعتماد على أسلوب التعلم واللعب، وكذلك منصة ((تيغ تاغ)) .

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