فعاليات «حصن الاتحاد 9» تنطلق اليوم ودعوة 24 ألفاً لحضور العرض العسكري

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم في جزيرة ياس بأبوظبي، فعاليات النسخة التاسعة من ((حصن الاتحاد 9)).

حيث دعت وزارة الدفاع متمثلة بقيادة حرس الرئاسة، الجمهور لحضور ومشاهدة العرض العسكري الذي يتسع لأكثر من 24 ألف شخص، ويهدف إلى تعزيز الفخر والاعتزاز بأبناء قواتنا المسلحة، ودورهم في التصدي باحترافية وكفاءة عالية للتحديات والتهديدات المحتملة، وتضحياتهم الجليلة في خدمة الوطن والذود عن ثراه.

ويشمل ((حصن الاتحاد 9)) العديد من الفعاليات في مقدمتها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بما يعكس الجاهزية العالية والتنسيق الكامل والدقيق فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ سيناريوهات ومناورات ميدانية تجسد القدرات والإمكانات القتالية المتطورة لمنتسبي قواتنا المسلحة في مسرح العمليات العسكرية.

وحدات رئيسية

ويشارك في ((حصن الاتحاد 9)) وحدات رئيسية من القوات المسلحة لإظهار القدرات العسكرية في القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه، بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

ويشكل العرض العسكري رسالة سلام وفخر فـي حـب الوطن، وذلـك مـن خـلال أحـد أهم العروض الحية للقدرات المتميزة والاحترافية لمنتسبي قواتنا المسلحة.

ويشهد العرض الـــعسكري مـــتعدد الـــقوات ((حصن الاتحاد)) تـطوراً كبيراً منذ إطلاق نسخته الأولى، فــي عــام 2017، والــتي بــدأت مــن الـعاصــمة أبوظــبي لــيشكل الــيوم واحــداً مــن أهــم الــعروض الــعسكريــة فــي الإمارات.

حيث يســلط الضوء عــلى الــدور الــمهم الــذي تــقوم بــه قــواتــنا المســلحة المــدربــة تــدريــباً عــالــياً فــي حــفظ أمــن الوطن والمواطن والمقيمين على أرض الإمارات.

جاهزية

ويــعكس ((حــصن الاتــحاد)) خــبرات الــقوات المســلحة وجــاهــزيــتها ومــعنويــاتــها وقــدراتــها الــعالــية ومــهنيتها الــشامــلة عــبر عــدة ســيناريــوهــات مــتضمنة عــمليات مــختلفة، لتســليط الــضوء عــلى الــتنسيق والــتعاون الــوثــيق الذي تمارسه القوات المسلحة والقوى الأمنية عند التعامل مع التهديدات الأمنية.

ويقدم الـــعرض الـعسكري أداء تـكتيكياً رفـــيعاً يـــعكس مســـتوى الـــلياقـــة الـبدنـــية والـــذهـــنية المـــتقدم لأفـــراد وأطـــقم ووحـــدات الـــقوات المســـلحة ومـــا تـــقوم بـــه مـــن أدوار وطـــنية ســـامـــية، ومـــا تـــقدمـــه مـــن صـــور مشـــرفـــة فـــي ميادين البذل والفداء وصون مسيرة التقدم والرخاء بما يكفل أمن وسعادة كل من يعيش على أرضها.

كما يستعرض ((حصن الاتحاد)) الكفاءة القتالية العالية للعنصر النسائي الإماراتي الذي يشارك في العرض العسكري، من خلال مجموعة من المجندات من فريق التدخل السريع النسائي، إضافة إلى دور مجندات حرس الرئاسة في التصدي للعناصر الإرهابية، والأدوار المختلفة التي تؤديها ابنة الإمارات إلى جانب أخيها الرجل في خدمة الوطن.

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