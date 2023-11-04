«لا بريري» تبتكر مستحضراً من «الكافيار» لمعالجة البشرة

كشفت ((لا بريري)) عن مستحضر ((الكافيار الأبيض اللؤلؤي)) White Caviar Pearl Infusion، المستخرج من قطع الكافيار، ويستخلص منه معادن وأنزيمات مضادة للأكسدة تساعد في محاربة الإجهاد التأكسدي، الدافع الأساسي لتشكّل اضطرابات التصبّغ الصفراء والحمراء والبنية، ويعالج هذا السيروم القوي المعاد ابتكاره، المعزز بالـ Lumidose المغلف، الجزيء المضفي للإشراق الخاص بـ ((لا بريري))، والغني بمكونّات الـ Golden Caviar السويسري، قدرة البشرة على عكس الضوء، ويحسّن تماسكها.

ويسعى علماء ((لا بريري)) للحصول على إشراقة استثنائية للبشرة، بإعادة معاينة مفهوم علم الضوء الخاص بالدار، الذي شكّل أساساً لمجموعة مستحضرات ((الكافيار الأبيض)) White Caviar، واعتمد قسم علم الضوء في ((لا بريري)) نهجاً، مركزاً على التخفيف من التباينات اللونية، زيادة نوعية العناصر العاكسة للضوء في البشرة، على السطح وفي الأعماق، فتصبح البشرة باستخدام المستحضر، مشبعة بإشراقة استثنائية، تعتمد على كميّة الضوء الذي يشعّ منها ونوعيته.

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