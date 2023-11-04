شراكات تعاون يشهدها المؤتمر الإماراتي الأفريقي في دبي

شهدت دبي إقامة فعاليات المؤتمر الإماراتي الأفريقي للاستثمارات المتبادلة بدورته السادسة في فندق كارلتون تاور بدبي، تحت رعاية وحضور الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في حكومة رأس الخيمة، وسفير دولة ساحل العاج ديابي فيكبا، وفادي العزام، صاحب مجموعة جيجت للاستثمارات، الراعي الرسمي للمؤتمر، وليندا بينالال، منظمة المؤتمر وصاحبة شركة ((ل.م.ب LBM)) لخدمات وإدارة المشاريع، بالتعاون مع فريق فخر زايد التطوعي، وشركة ستار جروب ساحل العاج. واستهدف المؤتمر استقطاب الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات من جهة والدول الأفريقية من جهة أخرى، وذلك بمشاركة العديد من الدول الأفريقية، منها: المغرب والجزائر وساحل العاج والكونغو وتوغو وغانا.

كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية شراكة بين شركة ((ل. م.ب)) وشركة ((ستار جروب إنتر)) في دولة ساحل العاج بعقد استثمار تبلغ قيمته 220 مليون دولار في العاصمة الاقتصادية الجديدة ياموسوكرو، يتمثل في بناء مدينة ألعاب وبنايات سكنية ذكية بحضور ميليج دينس، صاحب شركة التطوير العقاري المنفذة للمشروع، وعقد استثمار بقيمة 100 مليون دولار مع شركة جروب أيدن أفريقيا، مطور عقاري، بحضور كاكو أمونفن، صاحب الشركة.

وقالت ليندا بينالال، صاحبة شركة ((ل. م.ب)) منظمة المؤتمر: ((أنشأت ((ل. م.ب)) لخدمات إدارة المشاريع بالشراكة مع ((ستار جروب إنتر)) في ساحل العاج، وقامت منذ عدة سنوات بزيارات لدول أفريقية مختلفة لخلق فرض استثمارية جديدة بين تلك الدول من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، وتسعى الشركة لتعزيز التعاون مع المديرين التنفيذيين في الدول الأفريقية والشركات والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأفريقية من خلال خلق فرص استثمارية ومد جسور التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والطبية والتكنولوجية.

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