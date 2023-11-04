العملاء المنتظمون على نظام «اشتر الآن، وادفع لاحقاً» تتهددهم مشكلات مالية

توصلت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة إلى أن العملاء المنتظمين لخدمات ((اشتر الآن، وادفع لاحقاً)) أكثر عرضة لمواجهة الصعوبات المالية، في ظل زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون طريقة الائتمان قصير الأجل بشكل حاد.

وقد توصل بحث أجرته هيئة السلوك المالي إلى أن المستهلكين الذين استخدموا هذه الخدمة أكثر من 10 مرات في العام الماضي كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف للتخلف عن سداد إحدى الفواتير في ثلاثة من الأشهر الستة الماضية.

ووجدت الدراسة أن 27 % من البالغين في المملكة المتحدة، أي ما يعادل 14 مليون شخص، استخدموا نظام ((الدفع لاحقاً)) مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة حتى يناير 2023، ما يمثل ارتفاعاً حاداً من نسبة 17 % أفادوا أنهم فعلوا ذلك على مدى 12 شهراً في العام السابق، وقت إجراء الاستطلاع في مايو 2022.

وقال شيلدون ميلز، المدير التنفيذي للمستهلكين والمنافسة في هيئة السلوك المالي، والتي لا تملك الرقابة على القطاع، إن البحث يظهر زيادة كبيرة في استخدام نظام الدفع الآجل خلال العام الماضي. وستضيف النتائج إلى المخاوف المتزايدة بشأن الافتقار إلى التنظيم، حيث أظهرت مراجعة تمت بتكليف من هيئة السلوك المالي قبل ما يقرب من ثلاث سنوات أن التنظيم ((ضرورة ماسة)) بسبب المخاوف من عجز أصحاب هذا النظام بشكلٍ كافٍ عن تقييم قدرة العملاء على تحمل القروض.

ووجدت الدراسة الأخيرة أن الأشخاص الذين يعانون من ((مظاهر الضعف))، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالة صحية سيئة أو العاطلين عن العمل أخيراً، كانوا من بين أولئك الأكثر ترجيحاً لاستخدام خدمات الدفع الآجل، كما وجدت الهيئة أن ما يقرب من نصف مستخدمي تلك الخدمات بصورة منتظمة لديهم أيضاً قروض ذات فائدة أو ديون على بطاقات الائتمان وقد زاد اقتراضهم في العام الماضي.

وتقدم الشركات التي توفر نظام ((اشتر الآن وادفع لاحقاً)) مثل كلارنا، وكليرباي، ولايباي، وأوبنباي ائتماناً قصير الأجل من دون فوائد للمستهلكين عند الدفع عبر الإنترنت لدى تجار التجزئة، ما يسمح لهم بتقسيم تكلفة المشتريات إلى دفعات شهرية أو نصف شهرية عدة، أو الدفع بالكامل في وقت لاحق. وقال ميلز إن هذه الخدمات، التي أصبحت ذات شعبية كبيرة لدى تجار التجزئة للأزياء وتوسعت إلى مجالات تشمل توصيل الطعام، يمكن أن توفر فوائد قيمة عند استخدامها ((بالحد المناسب)).

وأضاف إن الهيئة أرادت التأكد من أن المستهلكين الضعفاء ((يتمتعون بحماية كافية ومعلومات كافية)).

ويقوم المنظمون في أنحاء العالم بإخضاع هذا القطاع لمزيد من الفحص والتحقيق.

وفي أستراليا، حيث تنتشر هذه الخدمات بشكل خاص، أعلنت الحكومة في شهر مايو أنها ستخضع هذه المنتجات لقواعد تنظيم الائتمان الاستهلاكي.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت الحكومة مسودة مقترحات من شأنها منح هيئة السلوك المالي صلاحيات واسعة لتضييق الخناق على شركات الدفع الآجل.

واتهم حزب العمال المعارض الحكومة بتأجيل خطط تنظيم القطاع إلى ما بعد الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل. وقالت وزارة الخزانة إن تنظيم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً يجب أن يكون متوازناً بحيث يتم حماية المقترضين مع الاستمرار في حصولهم على المنتجات من دون فوائد.

وذكر متحدث أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بينما نقوم بمراجعة الردود على مقترحاتنا الأخيرة وسنقدم تقريراً في الوقت المناسب.

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