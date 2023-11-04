ازدهار صناعة بـ110 مليارات دولار لتواصل الطائرات تحليقها

عانت شركات الطيران، الكبيرة منها والصغيرة، في سبيل التأقلم مع عودة الطلب بعد الجائحة. لكن مصاعب هذه الشركات ومشكلاتها جلبت فوائد لصناعة تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، تحافظ على تحليق الطائرات في السماء.

لقد أدى نقص الطائرات الجديدة، الناجم عن مشكلات سلسلة التوريد والقفزة في تكاليف العمالة، بشركات الطيران، إلى إنفاق المزيد على أعمال الصيانة والإصلاح أكثر من أي وقت مضى، مع إبقائها على طائراتها الموجودة بالفعل في الجو لفترة أطول.

وقال إريك مندلسون، الرئيس المشارك في شركة ((هيكو)) ومقرها فلوريدا، وهي واحدة من الموردين المستقلين الرائدين عالمياً لقطع الغيار: ((إن سوق الصيانة قوية بشكل لا يصدق))، وتابع: ((أعمل بالشركة منذ 34 عاماً ولم أر قط بيئة طلب مثل التي نشهدها اليوم)).

وعرقل نقص العمالة والمواد الخام، كبار المصنعين، مثل ((إيرباص)) و((بوينغ))، وأخر خططهما للوفاء بالطلب على الطائرات الجديدة، فيما فاقمت المشكلات المتعلقة ببعض المحركات من تحديات سلسلة التوريد.

وأوضح كيفن مايكلز، مدير شركة ((إيرودايناميك أدفايزوري)) للاستشارات ومقرها ميتشغان، أن الإنفاق على الصيانة تراوح تاريخياً بين 8 % و10 % من هيكل تكاليف شركات الطيران. وبالنسبة لهذا العام، أشار مايكلز إلى تقديراته أن شركات الطيران العالمية ستنفق ما يزيد على 110 مليارات دولار على الصيانة، بما في ذلك العمالة والمواد، أو ما يقدر بنحو 14 % من إجمالي إيراداتها، واصفاً ذلك بأنه ((أعلى ما شهده على الإطلاق)).

وسلط مايكلز الضوء على ثلاثة عوامل تقود إلى زيادة الإنفاق: هي استثمار شركات الطيران في عمليات صيانة كانت مؤجلة إبان الجائحة، وهناك كذلك طائرات كان يجب إحالتها للتقاعد لكنها تواصل التحليق لمدة أطول من المتوقع بالنظر إلى المشكلات ذات الصلة بالأجيال الأحدث من المحركات والقيود في سلسلة التوريد، ويضاف إلى ذلك التضخم في ضوء زيادة تكاليف العمالة وقطع الغيار.

وفي حين أن الجزء الأكبر من أزمة سلسلة التوريد كان متعلقاً ((بعنصر التصنيع))، أفاد مايكلز بأن ((هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها أزمة سلسلة توريد تؤثر فعلياً على خدمات ما بعد البيع، سواء في الصيانة أم الإصلاح أو التجديد))، مضيفاً: ((الأمر جديد كلياً)).

واضطرت شركات الطيران، التي تعاني بالفعل من زيادة تكاليف الوقود والعمالة، إلى مواصلة زيادة إنفاقها. وأوضحت شيلا كايا أوغلو، المحللة لدى ((جيفريز))، في مذكرة لها، إلى إنفاق شركات ((دلتا إيرلاينز)) و((يونايتد إيرلاينز)) و((أمريكان إيرلاينز)) مجتمعة نحو 2.2 مليار دولار على الصيانة في الربع الثالث، ما يشكل زيادة قدرها 45 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. وتشير مراقبة إنفاق الشركات الثلاث خلال فترة 12 شهراً إلى زيادة نسبتها 38 % فوق مستويات العام 2019.

وفي معرض حديثه عن التكاليف عند إعلان الشركة أرباحها أشار مايك ليسكينين، كبير المسؤولين الماليين الجديد لدى ((يونايتد إيرلاينز))، إلى ((ازدياد الحاجة لقطع الغيار)) عند إصلاح الطائرات والمحركات. وقال ليسكينين: ((يرتبط جزء من ذلك بسلسلة التوريد، ومن الصعب التنبؤ بموعد انتهاء هذه المشكلة)).

وشدد جادسون رولنز، كبير المستشارين لدى موقع ((ليهام)) للأخبار واستشارات الطيران، على أن نقص العمالة واختناقات سلاسل التوريد تضر بقطاع الصيانة، حيث تدفع أسعار الخدمات إلى الارتفاع. وقال رولنز: ((أي مقدم لخدمات الصيانة أو الإصلاح أو التجديد بإمكانه في الوقت الحالي تمرير زيادات سنوية تتراوح بين 15 % و50 %. ماذا ستفعل شركات الطيران إذن؟ مع العلم أن المزود الآخر للخدمة لا تتوفر لديه سعة أكبر من المزود الحالي)).

وتهيمن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية على سوق الصيانة والتجديد.

وتقدم ((إيرباص)) و((بوينغ))، ومصنعو المحركات مثل ((رولز رويس)) و((سافران)) و((برات آند ويتني)) و((جنرال إلكتريك))، هذه الخدمات وتبيع قطع الغيار. ويحقق مصنعو المحركات الجزء الأكبر من أرباحهم عن طريق تقديم الخدمات للمحركات التي صنعوها وليس من البيع الأصلي، كما أنهم يديرون شبكات عالمية كبيرة من ورش التصليح.

وثمة مشاركين كبار في السوق أيضاً، يشملون مشغلين للخدمات مرتبطين بشركات الطيران، لكنهم يولدون قدراً أكبر من أرباحهم عن طريق خدمة شركات طيران أخرى، مثل ((لوفتهانزا تكنيك)) الرائدة في السوق. وتتطلع ((لوفتهانزا)) الألمانية إلى بيع حصة من شركتها التابعة المتخصصة في الصيانة. وهناك أيضاً متخصصون كبار مستقلون، مثل ((إيه إيه آر)) ومقرها ولاية إلينوي.

وتعد ((هيكو)) من بين هؤلاء الذين يصنعون المنتجات والمكونات عينها مثل تلك الأصلية، لكنها أقل تكلفة ومماثلة، شأنها شأن الأدوية المكافئة.

وتاريخياً، قاومت شركات الطيران قطع الغيار البديلة، لكن شركة ((هيكو)) ترسل آلاف المكونات يومياً من مراكز توزيع لها حول العالم.

وأفاد إريك مندلسون، الرئيس المشارك في ((هيكو)) إن شركات الطيران ((استفادت من توفر مصدر بديل للإمدادات، من خلال توفر قطع الغيار والجودة والسعر)).

وأعلنت ((هيكو)) التي تمضي قدماً في عملية شراء شركة ((وينكور)) المنافسة مقابل مبلغ يزيد على 2 مليار دولار، أنها سجلت مبيعات قياسية بلغت قيمتها 722.9 مليون دولار خلال الربع الثالث المنتهي في 31 يوليو، فيما قفز الدخل التشغيلي بنسبة 16 % إلى 149.4 مليون دولار.

وأعلنت ((جنرال إلكتريك)) أنها باعت قطع غيار بقيمة 42.4 مليون دولار يومياً خلال الربع الثالث، بارتفاع نسبته 44 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفصحت الشركة لمحللين أنه ((في ضوء وتيرة الطلب المرتفع على خدمات ما بعد البيع وتسليمات المحركات الجديدة، فإن الشركة كانت بحاجة إلى فعل المزيد كما يفعل موردونا)). من جانبها، رفعت ((سافران)) الفرنسية، توقعاتها لـ((المبيعات المدنية لخدمات ما بعد البيع)) بعد ربع قوي مماثل.

من ناحية أخرى، يظل قطاع المحركات في السوق مقيداً على وجه الخصوص. وقالت مجموعة ((برات آند ويتني)) الأمريكية في يوليو إن أكثر من ألف من محركاتها المروحية النفاثة بحاجة إلى الفحص في وقت أبكر من المتوقع، بعد ظهور عيوب في التصنيع. وحذرت ((آر تي إكس)) المالكة لشركة ((برات آند ويتني)) من أن الفحص الإضافي والاستبدالات المحتملة للمحركات تسفر عن أعمال إضافية على شبكة الصيانة والإصلاح والتجديد، لافتة إلى أنها تقع تحت ضغوط بالفعل بسبب مشكلات متعلقة بالحصول على المواد.

وقالت ((آر تي إكس)) لمحللين، إنه ((وقت صعب للعملاء، وسيكون هناك عدد كبير من الطائرات على الأرض، وعلينا أن نسرع ناتج الصيانة والإصلاح، لكن الجزء المهم من هذا كله هو الطاقة المتوفرة وتدفق المواد)).

ويشتبه في أن هناك عمليات بيع لقطع غيار بوثائق مزورة، وهو ما أثر على جزء ضئيل من المحركات الأقدم عمراً التي باعتها ((سي إف إم))، وهي الشركة المشتركة بين ((جنرال إلكتريك)) و((سافران))، وقد زاد ذلك من التحديات التي تواجه مصنعي المحركات.

وسلط عادل سليماني، مدير استشارات ما بعد البيع والتقييم لدى ((آي بي إيه غروب))، الضوء على توقعات خبراء في الصناعة بأن تظل الأوضاع في سوق الصيانة مقيدة لبعض الوقت، لافتاً إلى أن نقص العمالة وعدم توفر قطاع الغيار من بين أكبر التحديات التي أشار إليها المسؤولون التنفيذيون.

وتابع سليماني: ((هناك حرب أسعار مستعرة على المهل الزمنية)). وقال إيفان غونزاليز فاليهيو، مدير الاستراتيجية وسلسلة التوريد لدى ((إيبيريا)) للصيانة، إن الصناعة ستظل مقيدة لبعض الوقت، مضيفاً: ((إن قيود سلسلة التوريد ستظل قائمة لعامين إضافيين... ولن ينخفض الطلب)).

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