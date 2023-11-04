توسيع منطقة الهواء النظيف في لندن يقلص أعداد المركبات الملوثة

صرح عمدة لندن صادق خان بأن قراره الذي أثار الجدل بتوسيع منطقة الهواء النظيف في المدينة قد ثبتت جدواه بعد أن أظهرت الأرقام انخفاض عدد المركبات الملوثة التي تسير في أطراف المدينة. وذكرت هيئة النقل في لندن أن 95 % من المركبات التي تسير في المناطق الخارجية من المدينة لندن قد امتثلت لمعايير التلوث في نهاية سبتمبر، بعد شهر واحد من توسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية.

وارتفع معدل الامتثال من 91 % في يونيو الماضي، و85 % منذ أن تم طرح استشارات المخطط لأول مرة في مايو من 2022، أي أقل يومياً بما يعادل في المتوسط 49 ألف مركبة غير متوافقة مع المعايير.

جدير بالذكر أنه تم توسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية ليغطي أنحاء لندن الكبرى في 29 أغسطس، وهي خطوة أثارت رد فعل عنيفاً من بعض السائقين والسياسيين، حيث يتعين على السائقين الذين يقودون المركبات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات دفع رسوم يومية قدرها 12.50 جنيهاً إسترلينياً لدخول المنطقة. وتنطبق الرسوم بشكل عام على المركبات التي تعمل بمحركات البنزين، والتي تم تصنيعها قبل عام 2006 وسيارات الديزل التي تم تصنيعها قبل عام 2016.

وقد علق خان قائلاً: ((لقد قلت دائماً إن قرار توسيع المنطقة كان صعباً للغاية، ولكن يمكننا أن نرى بالفعل جدوى هذه الخطوة، خاصة وأنها ستحدث فرقاً كبيراً في حياة وصحة سكان لندن)). وقد كان لمظاهر الغضب الشعبي ضد توسعة المنطقة، والتي شهدت نزع بعض الكاميرات من قبل السكان الغاضبين، تداعيات سياسية أوسع، وأدت ردود الأفعال هذه إلى تأجيل قرار رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن التدابير الخضراء مثل التخلص التدريجي من مركبات الديزل والبنزين الجديدة وإنهاء تركيب غلايات منزلية جديدة تعمل بالغاز.

ويأمل خان المنتمي إلى حزب العمال أن تنحسر أي ردود فعل عنيفة ضد تمديد المنطقة بحلول موعد انتخابات عمدة لندن المقبلة في مايو، لكن المحافظين يستعدون لشن حملة قوية ضد هذه السياسة، التي يعتقد أنها حالت دون اقتناص حزب العمال مقعد أوكسبريدج من حزب المحافظين في انتخابات فرعية هذا الصيف.

لقد غيرت حكومة المحافظين انتخابات عمدة لندن من نظام التمثيل النسبي إلى نظام ((الفوز للأغلبية الأولى)) والذي يمكن أن يجعل فوز خان بولاية ثالثة أقل سهولة. وقد ورد في تقرير هيئة النقل بلندن إنه من السابق لأوانه تحليل مقدار التغير في مستوى تلوث الهواء في المنطقة الموسعة، غير أن الهيئة، التي تدير معظم شبكة النقل في العاصمة، أضافت أن إنشاء المنطقة في عام 2019 وتوسعتها الأولى في عام 2021، قد تسببا في انخفاض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين.

وخلال الأسابيع الأربعة الأولى من التوسع للأطراف الخارجية من لندن، أصدرت هيئة النقل في لندن إشعارات تحذيرية لسائقي المركبات غير المتوافقة، وبدأت في إصدار الغرامات اعتباراً من 26 سبتمبر. وفي الأيام الخمسة الأخيرة من سبتمبر، تم تغريم 13480 سائقاً. وأضافت الهيئة أنه لا تزال لديها أموال متبقية من خطة الإلغاء الخاصة بها، والتي تدعم تبديل السائقين للمركبات. وقد تحقق النجاح في أنحاء لندن، بما في ذلك مناطق وسط لندن وداخلها، بحيث كانت 95 % من المركبات متوافقة بحلول نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 39 % عام 2017.

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