الهند تشدد قواعد الاستثمار الأجنبي

تعكف الهند على تشديد قواعد الشفافية التي تخص المستثمرين الأجانب ((ذوي المخاطر العالية))، كجزء من تداعيات مزاعم التلاعب بالأسهم التي قدمتها شركة البيع على المكشوف هيندنبورج ضد مجموعة أداني هذا العام.

وتقدمت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأربعاء الماضي بنظام إفصاح جديد للمستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصاً كبيرة في الأسهم الفردية أو مجموعات الشركات بهدف الحد من قدرة الصناديق الأجنبية على إخفاء نسبة ملكيتها من خلال الهياكل المعقدة للشركات.

وتعتبر الهيئة التنظيمية هذه الأدوات الاستثمارية المركزة ((عالية المخاطر)) بسبب احتمال تمكن المطلعين على الأمور بالشركات الهندية من السيطرة على الأموال من خلال شركات وهمية، واستخدامها للتأثير على أسعار الأسهم أو التحايل على الحد الأدنى لمتطلبات التعويم العام في الهند البالغ 25 %.

وينص قانون الأوراق المالية الهندي على أن ربع أسهم الشركة يجب أن يكون ملكية عامة للحد من هيمنة أصحاب الشركات وتأتي خطوة حرمان مستثمرين أجانب معينين من ميزة السرية، بعد أن اتهمت هيندنبورج، وهي شركة بيع على المكشوف ومقرها الولايات المتحدة، في يناير الفائت مجموعة البنية التحتية التابعة لرجل الأعمال الهندي جاوتام أداني بالتلاعب في أسعار الأسهم.

وقالت هيندنبورج ريسيرش إن ((أداني)) كان له علاقات بسلسلة من الصناديق الأجنبية الغامضة التي تمتلك حصصاً في ((أداني جروب)) وقد نفى أداني بشدة مزاعم هيندنبورج، والتي لم يتم التحقق منها خلال تحقيق جار لهيئة تنظيم الأوراق المالية

وذكرت لجنة عينتها المحكمة العليا في الهند للإشراف على التحقيق أن الهيئة التنظيمية أخفقت في تحقيقاتها فيما يتعلق بأكثر من 12 كياناً خارجياً اعتبرتها مشبوهة.

وطلبت الهيئة مراراً مزيداً من الوقت من المحكمة العليا لجمع النتائج التي توصلت إليها وفي الوقت نفسه تعمل الهيئة التنظيمية على تحسين سياسة الإفصاح الجديدة من خلال مشاورات مع المستثمرين والبنوك.

وتهدف الإفصاحات إلى المساعدة في تبسيط التحقيقات مع المستثمرين المشبوهين مع توفير معلومات مفصلة عن المالكين النهائيين للأدوات الاستثمارية المركزة وهي مطلوبة في غضون 3 أشهر من دخول اللائحة حيز التنفيذ، وقد يؤدي عدم تقديم المعلومات التفصيلية إلى فقدان أي ترخيص لحيازة الأوراق المالية الهندية وتداولها.

وانتقد بعض المحامين هذه الخطوة ووصفوها بأنها ثقيلة الوطأة. وقال سيريل شروف، الشريك الإداري في شركة سيريل أمارشاند مانجالداس، إن الهيئة يبدو أنها قد رسمت طريقها الخاص نحو نظام إفصاح غير متناسب مع احتياجات أسواق رأس المال.

وقال سوميت أجراوال، المؤسس والشريك في ((ريجستريت لو أدفايزرز)) والمسؤول السابق في الهيئة، إن التغيير التنظيمي أثار قلق بعض المستثمرين، وأن هناك تخوفاً من أن النهج الصارم من قبل الهيئة يمكن أن يعطل الاستراتيجيات الاستثمارية المُحكمة للمستثمرين.

وسيتعين على المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون 50 % من أصولهم الهندية الخاضعة للإدارة في شركة واحدة أو مجموعة شركات واحدة، أو الذين يستثمرون أكثر من 250 مليار روبية (3 مليارات دولار) في الأسهم الهندية، الكشف عن هويات الأشخاص الذين يسيطرون على الأداة الاستثمارية أو يستفيدون منها.

وقال موان لادا، الشريك الذي يركز على التنظيم المالي في شركة المحاماة خايتان آند كو، ومقرها مومباي، إن هناك سبباً وراء قيام الهيئة بتقديم حدين أقصيين مختلفين. الأول هو التركيز على مجموعة واحدة أو التعرض لها، ما يجعل الجهة التنظيمية متشككة، والثاني هو أهمية المستثمر من الناحية النظامية للسوق.

وأشار لادا إلى أن ما يتبقى هو أن نرى كيف سيتم التطبيق والإنفاذ، وسيكون من المؤكد أن يمثل تتبع ذلك تحدياً، والكثير من هذا سيعتمد على الإفصاح عن ذلك من جانب المستثمرين في المحافظ الاستثمارية.

وقال سوميت أجراوال إن النظام الأكثر صرامة يبعث برسالة واضحة مفادها أن الهند ملتزمة بالشفافية ومنفتحة على الاستثمارات الجيدة، الأمر الذي يمكن أن يعزز الثقة بين المستثمرين.

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