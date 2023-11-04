ارتفاع «وول ستريت» مع تراجع عوائد السندات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية، على صعود بنهاية تعاملات أول من أمس، مع تراجع عوائد السندات، متأثرة ببيانات سوق العمل التي أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر. وأنهى داو جونز الجلسة مرتفعاً 0.7 %، وزاد ستاندرد آند بورز 40.56 نقطة أو 0.9 % إلى 4358.38 نقطة، فيما أضاف مؤشر ناسداك 184.09 نقطة أو 1.4 %.
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