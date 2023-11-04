ارتفاع «وول ستريت» مع تراجع عوائد السندات

أغلقت مؤشرات بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية، على صعود بنهاية تعاملات أول من أمس، مع تراجع عوائد السندات، متأثرة ببيانات سوق العمل التي أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر. وأنهى داو جونز الجلسة مرتفعاً 0.7 %، وزاد ستاندرد آند بورز 40.56 نقطة أو 0.9 % إلى 4358.38 نقطة، فيما أضاف مؤشر ناسداك 184.09 نقطة أو 1.4 %.

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