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«إنديا تايمز»: دبي رائدة في التحول الرقمي

11/4/2023 7:24:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سلّط موقع ((إنديا تايمز)) الهندي، الضوء على رحلة التحول الرقمي لدبي، قائلاً إنها تمثل خطوة رائدة في تطور دولة الإمارات وتنميتها.

ولفت الموقع التابع لصحيفة ((تايمز أوف إنديا))، إلى أن دبي تحتضن القوة التكنولوجية من الخدمات الحكومة الرقمية إلى المبادرات الصديقة للأعمال، وأن الابتكارات في دبي تعيد تشكيل مشهد المدينة وتوجد تجربة سهلة وسلسة للسكان ورواد الأعمال على حد سواء. وأكد الموقع، أن البراعة الرقمية الفائقة لدبي تشكل مثالاً عالمياً في مزجها الطرق التقليدية مع التطورات المتقدمة.

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