«إنديا تايمز»: دبي رائدة في التحول الرقمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
سلّط موقع ((إنديا تايمز)) الهندي، الضوء على رحلة التحول الرقمي لدبي، قائلاً إنها تمثل خطوة رائدة في تطور دولة الإمارات وتنميتها.
ولفت الموقع التابع لصحيفة ((تايمز أوف إنديا))، إلى أن دبي تحتضن القوة التكنولوجية من الخدمات الحكومة الرقمية إلى المبادرات الصديقة للأعمال، وأن الابتكارات في دبي تعيد تشكيل مشهد المدينة وتوجد تجربة سهلة وسلسة للسكان ورواد الأعمال على حد سواء. وأكد الموقع، أن البراعة الرقمية الفائقة لدبي تشكل مثالاً عالمياً في مزجها الطرق التقليدية مع التطورات المتقدمة.
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