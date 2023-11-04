مطار دبي يتطلع للتعامل مع 87 مليون مسافر 2023

تبوأت الصين، المرتبة السابعة بين أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى دبي، إذ استقبلت الإمارة 392 ألف سائح من الصين خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2023 من إجمالي 11.1 مليون زائر دولي بين يناير وأغسطس الماضييْن.

وأكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن هناك زيادة كبيرة في عدد المسافرين من الصين، ما ساعد على تعزيز انتعاش صناعة الطيران.

وأضاف غريفيث في تصريحات لوكالة أنباء شينخوا الصينية الحكومية، على هامش القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي: ((شهدنا أداءً رائعاً خلال النصف الأول من 2023، وتجاوزنا أرقام ما قبل جائحة كورونا، ونتطلع للتعامل مع حوالي 87 مليون مسافر بحلول نهاية العام، ما سيكون أقل بنحو مليوني مسافر من عدد ما قبل الجائحة)).

وأضاف بول غريفيث، أن النمو في أعداد الركاب يرجع في المقام الأول إلى العدد المتزايد من المسافرين الصينيين الذين يزورون دبي. وبسؤاله عن المبادرات والحوافز الجديدة للزوار من الصين، قال غريفيث: ((الشيء الجيد هو أنه في دبي، هناك دائماً مشاريع قيد التنفيذ، ونخطط لتلبية مجموعة واسعة من الاهتمامات التي ستجذب المسافرين الصينيين)).

وشدّد على أن الإجراءات الرامية إلى جذب المزيد من السائحين الصينيين تشمل مجموعة من خيارات الترفيه، وتعزيز الضيافة، وزيادة القدرة الاستيعابية على الشواطئ)).

وأضاف غريفيث: ((نخطط لتوسيع المطارات الحالية، مع توقع استيعاب حوالي 120 مليون مسافر خلال العقد المقبل، ونعتقد أن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيأتي من الصين)).

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