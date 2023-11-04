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26 ألف شقة فندقية في دبي

11/4/2023 7:24:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغ عدد الشقق الفندقية في دبي، 26 ألف شقة ضمن 196 منشأة بنهاية أغسطس الماضي، وفق إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

‏توزعت الشقق الفندقية بين 13.47 ألف شقة فندقية فاخرة، ضمن 84 منشأة و12.53 ألف شقة متوسطة ضمن 112 منشأة.

واستحوذت الشقق الفندقية، على 17% من مجمل عدد الغرف الفندقية في دبي، وحققت متوسط إشغال 81% في الشقق الفندقية الفاخرة، و79% في الشقق المتوسطة.

وكشفت البيانات، أن الشقق الفندقية تعتبر الأفضل أداءً بين الفئات الفندقية الأخرى، منذ بداية العام الجاري، في ظل ارتفاع الطلب على هذه الفئة، لا سيما من قبل العائلات المحلية والخليجية، بالإضافة إلى زيادة الطلب من قبل رجال الأعمال.

ووفق دائرة الاقتصاد والسياحة، تجاوز عدد الغرف الفندقية في الإمارة 148.5 ألف غرفة بنهاية أغسطس، ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل نحو 142.2 ألف غرفة ضمن 779 منشأة نهاية أغسطس 2022، بنمو 4 % في عدد الغرف و4 % في عدد المنشآت.

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