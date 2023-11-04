مطار دبي الدولي.. صرحٌ متكامل لخدمة «مسافري الترانزيت»

نجح مطار دبي، في تعزيز مكانته مركزاً عالمياً لمسافري الترانزيت، في ظل ما يقدمه من خدمات متنوعة جعلته صرحاً سياحياً متكاملاً، الأمر الذي وضعه على رأس قائمة أفضل المطارات على مستوى العالم لرحلات التوقف العابر ((ترانزيت))، وقائمة أفضل مطارات المنطقة ضمن مؤشر الاتصال الجوي لعام 2023 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ما يعكس مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية مرموقة تشتهر بالفخامة الفائقة.

وتشير بيانات مؤسسة مطار دبي، إلى أن ما يقارب 45% من المسافرين عبر المطار من مسافري الرحلات العابرة ((الترانزيت))، الأمر الذي يرجع إلى مستوى الخدمات التي يقدمها المطار، والتي جعلت منه مطلباً للعديد من المسافرين الذين باتوا يحرصون على السفر عبر مطار دبي الدولي عند حجز رحلاتهم غير المباشرة، للاستمتاع بالخدمات التي يقدمها، إضافة إلى شبكة الربط العالمية التي يوفرها المطار، والتي تصل إلى نحو 104 دول حول العالم، عبر أكثر من 90 شركة طيران.

وتستهدف دائرة الاقتصاد والسياحة بشكل متواصل، بالتعاون مع مطار دبي، استقطاب فئة مسافري الترانزيت من خلال تعريفهم بالمقوّمات السياحية التي تتمتع بها دبي، وتشجيعهم على تمديد فترة إقامتهم في المدينة قبل التوجه إلى وجهتهم التالية، وتمكينهم من مغادرة أرض المطار لاختبار تجارب ممتعة في دبي، عبر إطلاق العديد من المبادرات التي تحفزهم على زيارة المعالم السياحية في الإمارة.

ويتميز مطار دبي، بتوفيره مساحات واسعة مخصصة للتسوق، تزخر بالمتاجر الفخمة التي تحمل العلامات التجارية الأشهر عالمياً، منها على سبيل المثال ((أرماني))، ((هوجو بوس))، ((تشانيل))، ((تيفاني أند كو))، ((رولكس))، وغيرها الكثير.

وتُعد سوق دبي الحرة، واحدة من أكبر المساحات المعفاة من الرسوم الجمركية في العالم، وتغطي مساحة تجزئة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مربع، إضافة إلى ذلك فقد أسهمت سوق دبي الحرة في رفع مكانة الإمارة من خلال الترويج للأحداث الدولية رفيعة المستوى، مثل: بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وبطولة سوق دبي الحرة أيرلندا المفتوحة، التي تحقق لدبي أكثر من مليار دولار من النقل التلفزيوني.

ويوفر مطار دبي، الكثير من وسائل الرفاهية الأخرى، بخلاف التسوق الفاخر، ومنها مركز للياقة البدنية المفتوح على مدار الساعة، وحمام سباحة كبير، وغرفة لحفظ الأغراض الشخصية مزوّدة بوحدات للاستحمام، فضلاً عن العديد من الحدائق المفتوحة لاستنشاق الهواء النقي.

وفضلاً عن ذلك، يمكن للمسافرين المتوقفين في المطار لفترات طويلة النوم في كبائن عازلة للصوت، مخصصة للنوم، يُطلق عليها اسم ((مكعبات الغفوة))، وهي مجهزة بأسرّة وأجهزة تلفاز ذات شاشات تعمل باللمس.

وحال كان لدى المسافرين، فرصة للتوقف في مطار دبي بضع ساعات، فيمكنهم قضاؤها في فندق دبي الدولي، الذي يوفر مجموعة واسعة من الغرف والأجنحة الفاخرة والواسعة التي تناسب احتياجات الجميع، بما في ذلك أجنحة ملكية ورئاسية وغرف مخصصة لأصحاب الهمم. ويقع فندق دبي الدولي في المبنى رقم 3، ويزود ركاب الترانزيت باحتياجات الإقامة، أما مركز ((كونكت)) لرجال الأعمال فيقدم خدمات السكرتارية واستخدام قاعة الاجتماعات والمؤتمرات.

كما يوفر المطار، مجموعة الصالات الفخمة، حيث إن بعض الردهات تعود لشركات الطيران، بينما البعض الآخر منها مفتوح للمسافرين على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، كما يمكن لكل المسافرين الدفع لدخول صالات ((مرحبا)).

ومن المفيد للمسافرين مع الصغار، التوجه إلى منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، حيث تمتاز هذه المنشأة العائلية بحيز متكامل للأطفال يتضمن معدات لعب مبتكرة، وشاشات تعرض برامج الأطفال، إضافة إلى غرف لتبديل ملابس الأطفال لتأمين راحة العائلة.

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