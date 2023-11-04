«نو-فا أثليجر».. علامة إماراتية بروح الشغف وتصاميم تحاكي الواقع

نجح رائد الأعمال الإماراتي الشاب، بدر الغيث، في خلق مكانة مميزة في عالم الرياضة، بإطلاق علامة ((نو-فا أثليجر))، والتي تتخصص في صناعة ملابس رياضية مريحة مثالية، لكل ممارسي التمارين، والاستمتاع بلحظات من الاسترخاء.

وبدر الغيث، قوة الإبداع وراء ((نو-فا أثليجر))، والذي ولد في دبي، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وبعد تعرضه لحادث غرق في العام 2020، تجدد شغفه بالموضة والفن. وبإصراره وعزيمته، حوّل بدر هذه الطاقة إلى عمل جاد، ما أدى إلى انطلاق ((نو-فا أثليجر))، العلامة التجارية التي تجسد المرونة والثبات والسعي إلى حياة هادفة.

بينما ينشغل ((الجيل زد)) بأحدث صيحات ((تيك توك))، أكد المبدع بدر الغيث، أن هذه الصيحات العابرة لا تشكل أسلوبه في التصميم. ولا تقتصر رؤية ((نو-فا أثليجر)) على تصميم الملابس فقط، بل تهدف إلى التمكين أيضاً.

وإلى جانب مهمته في إلهام الناس لتبني أسلوب حياة نشط، من دون التخلي عن راحتهم أو أناقتهم، يطمح بدر إلى تسليط الضوء على أهمية تحقيق الأهداف والسرد من خلال إبداعاته.

وقال الغيث: ((تعرض أحدث مجموعة من ((نو-فا)) الطماق، أو ما يعرف بـ ((ليغينغز))، والسراويل الضيقة المستدامة، المصممة ببنيقة شبكية لتحسين التهوية، وتوفر مواقع الدرزة المريحة، وتصميم البنيقة الأمامية حرية في التحرك. بالإضافة إلى ذلك، تمنح مستخدم كل قطعة دعماً لا مثيل له)).

وأشار إلى أن مجموعة ((نو-فا)) لخريف وشتاء 2023، تعد مزيجاً بارعاً بين الوظيفة والأناقة، ومثالية لاستقبال الموسم الجديد. وتختلف القطع المتعددة الاستعمالات بين الملابس الرياضية، والملابس الفضفاضة، وأساسيات خزانة الملابس، ما يسهل عليكم الانغماس في نمط حياتكم.

ومع ارتفاع شعبية ((نو-فا أثليجر))، تستعد الآن للانتقال من وجودها على الإنترنت، إلى إنشاء وجهة للبيع بالتجزئة. ولن تلبي هذه المساحة احتياجات هواة الموضة واللياقة البدنية فقط، بل ستكون بمثابة مركز لدعم أسلوب حياة ديناميكي ومبتكر. وتعد هذه خطوة استراتيجية نحو تنظيم تجربة شاملة لمجتمع ((نو-فا))، وتجربة تجسد اللياقة البدنية، والموضة، والتفكير في المستقبل.

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