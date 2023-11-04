«نيتيرا» تُطلق حلولاً مبتكرة في مجالات التنقل

تستعد شركة ((نيتيرا))، ومقرها دبي، لخوض رحلة التحديات العالمية، من خلال حلول مبتكرة في مجالات التنقل والطاقة والاتصالات، ويدعم هذا النهج التزام ((نيتيرا)) بتشكيل مستقبل مستدام. وأكد محمد إقبال، مدير التسويق في ((نيتيرا)) الشرق الأوسط، كيفية استمرار العلامة التجارية في الريادة في مجال السيارات، ووضع معايير جديدة للتميز، وبفضل بصمة عالمية، ومجموعة متنوعة من المبادرات، تقف ((نيتيرا)) في طليعة قيادة التقدم في الصناعة.

وأكد يوشيهيرو جوتو، المدير الإداري، التزام الشركة بالجودة، بما يتجاوز المنتجات إلى الشركاء في شبكة السيارات، وقال: إن تقديم برنامج TRUSTED، وهو مبادرة اعتماد للمرائب، يضمن حصول المستخدمين النهائيين على خدمات على أعلى مستوى. وينشط البرنامج حالياً في المنطقة الأفريقية، وتحديداً في كينيا، ومن المقرر أن يتوسع البرنامج ليشمل نيجيريا وغانا.

وأكد توفان بايسال، مدير خدمات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ((نيتيرا))، خلال مشاركة الشركة مؤخراً في ((معرض أوتوميكانيكا دبي))، التزامهم الثابت بالجودة. وقال: ((إن مشاركة ((نيتيرا)) الفعالة في معرض أوتوميكانيكا، وهو حدث رئيسي في قطاع السيارات، يعزز مكانتها شركة رائدة في الصناعة)).

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