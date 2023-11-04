رغم الفوز على المقاولون .. كولر مدرب الأهلي المصري ينتقد لاعبيه



قال مارسيل كولر مدرب الأهلي إن قلة تركيز لاعبيه كادت تكلفه التعادل أمام المقاولون العرب بعدما تقدم حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفارق هدفين السبت.

وفاز الأهلي 2-1 على مضيفه المقاولون العرب بعد استئناف مبارياته في المسابقة المحلية عقب مشاركته في الدوري الأفريقي التي ودعها من قبل النهائي بالخسارة 1-صفر من ماميلودي صن داونز في مجموع المباراتين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمقاولون بعد لمسة يد على المالي أليو ديانج ليقلص صاحب الأرض الفارق قبل دقيقة واحدة من النهاية ويتحول الضغط على الأهلي للحفاظ على تقدمه.

وأبلغ كولر مؤتمرا صحفيا عقب المباراة "لا نعاني من مشكلة لياقة وإنما الأمر يتعلق بالتركيز. كان من الممكن أن نفقد نقطتين بسبب قلة التركيز عقب احتساب ركلة الجزاء التي سجل منها المقاولون".

وأضاف المدرب السويسري أن المقاولون لم يهدد مرمى الحارس مصطفى شوبير الذي شارك بدلا من محمد الشناوي قائد الفريق.

واستبعد كولر عدة لاعبين بينهم الشناوي والتونسي علي معلول وأكرم توفيق ومحمود عبد المنعم (كهربا) من التشكيلة بعد المشاركة في التعادل السلبي مع صن داونز في القاهرة يوم الأربعاء الماضي.

وقال كولر "اللاعبون الذين لم يشاركوا مؤخرا لم يكن لديهم أي نقص في اللياقة حين شاركوا مع تسعة لاعبين آخرين اليوم".

وطالب المقاولون العرب باحتساب ركلة جزاء أخرى للشك في وجود لمسة يد على ديانج والعودة لحكم الفيديو المساعد لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وقال شوقي غريب مدرب المقاولون في تصريحات تلفزيونية "إذا لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو في لمسة اليد الأخيرة لتغير القرار. لقد أشار باستمرار اللعب وكنا نستحق التعادل".

وتقدم الأهلي للمركز الخامس بتسع نقاط من ثلاث مباريات وظل المقاولون في المركز قبل الأخير بنقطتين من ست مباريات.

ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 13 نقطة من ست مباريات.

اقرأ ايضاً:

الاهلي يداوي جراحه بفوز ثمين على المقاولون في الدوري المصري

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز