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أرواخو يقود برشلونة لفوز صعب في الوقت القاتل على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

11/4/2023 7:24:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خطف برشلونة فوزا صعبا، السبت، على مضيفه ريال سوسيداد 1 / صفر ضمن
منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر جيرونا، ونقطة خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد سوسيداد عند 20 نقطة في المركز الخامس.

وسجل رونالدو أرواخو هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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