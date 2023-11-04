أرواخو يقود برشلونة لفوز صعب في الوقت القاتل على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
خطف برشلونة فوزا صعبا، السبت، على مضيفه ريال سوسيداد 1 / صفر ضمن
منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر جيرونا، ونقطة خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد سوسيداد عند 20 نقطة في المركز الخامس.
وسجل رونالدو أرواخو هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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