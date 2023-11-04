وزارة الصحة في غزة تكشف عن حصيلة جديدة للضحايا في القطاع والضفة الغربية

كشفت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، عن حصيلة جديدة للضحايا الذين سقطوا في القطاع والضفة الغربية، جرّاء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن 9425 شخصا قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا.

وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين، وفقما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفيما يلي مجموعة من الأرقام التي كشفت عنها وزارة الصحة:

. حتى 29 أكتوبر، تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 فلسطينيا بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلا، وقد يكونون محاصرين أو قتلى تحت الأنقاض في انتظار أن يتم انتشالهم.

. 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

. 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، حيث يعيش نحو 690400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا للأونروا.

. يقيم 121750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة.

. يعاني 15 في المئة من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ.

. نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و52 مسجدا نتيجة القصف.

. سجلت وزارة الصحة 130 اعتداء على القطاع الصحي، حيث قتل 150 من الكوادر الصحية، و43 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 120، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وتم إغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة.

. أوقف 55 في المئة من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى.

. نوهت الوزارة إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، حيث إن 80 في المئة من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة.

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وزارة الصحة في غزة تكشف عن حصيلة جديدة للضحايا في القطاع والضفة الغربية



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