فلومينينسي يهزم بوكا جونيورز بعد وقت إضافي ويحرز لقب كأس ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه

توج فلوميننسي البرازيلي بلقب مسابقة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية لكرة القدم (موازية لدوري أبطال أوروبا) للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على بوكا جونيورز الارجنتيني 2-1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1-1) السبت في المباراة النهائية على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وسجل الارجنتيني جرمان كانو (36) وجون كينيدي (99) هدفي فلوميننسي، والبيروفي لويس أدفينكولا (72) هدف بوكا جونيورز.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد كينيدي بالبطاقة الصفراء الثانية عقب تسجيله الهدف الثاني لتخطيه لوحات الرعاية والاحتفال مع الجماهير في المدرجات (102)، والمدافع الكولومبي لبوكا فرانك فابرا بسبب توجيه ضربة الى وجه القائد نينو في وجهه (105+7).

وأبقى فلوميننسي اللقب في البرازيل للمرة الخامسة تواليا وهي سلسلة لم يحققها اي بلد آخر على مدى 64 عاما في هذه البطولة.

وسبق لفلوميننسي ان بلغ نهائي كأس ليبرتادوريس مرة واحدة وخسر امام ليغا دي كيتو الاكوادوري عام 2008.

وحرم فلوميننسي الذي ضمن المشاركة في كأس العالم للاندية المقررة في السعودية في ديسمبر المقبل، الفريق الارجنتيني من اللقب السابع ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه انديبنديينتي.

ولم يفز بوكا بالبطولة القارية منذ عام 2007، وخسر النهائي مرتين في الاعوام الاخيرة وابرزها امام غريمه ريفر بلايت في العاصمة الارجنتينية بوينس ايرس عام 2018 علما ان مباراة الاياب اقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية مدريد بسبب احداث شغب بين الفريقين.

وتخطى بوكا فريقا برازيليا آخر في نصف النهائي هو بالميراس 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين (0-0) ذهابا و(1-1) ايابا، وذلك بفضل تألق حارس مرماه سيرخيو روميرو الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين بنجاح.

وكان روميرو انقذ فريقه في الادوار الاقصائية الثلاثة لانه فشل في حسم اي منها ذهابا وايابا واحتاج في كل مرة الى ركلات الترجيح.

نجح روميرو في التصدي لست ركلات ترجيحية من اصل 11 أمام ناسيونال الأوروغوياني في ثمن النهائي وراسينغ كلوب الارجنتيني في ربع النهائي وبالميراس في نصف النهائي، ووضع فريقه في النهائي.

في المقابل، تخطى فلوميننسي مواطنه انترناسيونال 4-3 في مجموع المباراتين.





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