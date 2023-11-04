حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

أكد الناطق العسكري باسم حركة حماس أبو عبيدة، السبت، أن مقاتلي حماس دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح: "يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها".

وأضاف: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".

والسبت، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل، سقطوا منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى منذ 7 أكتوبر، 2509 نساء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، السبت: "إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر كبرى خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 231 شهيدا، 70 بالمئة من الضحايا هم من النساء والأطفال".

وأضاف القدرة: "ارتفع عدد المجازر التي ارتكابها الجيش الإسرائيلي بحق عائلات قطاع غزة إلى 1006 مجزرة".

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