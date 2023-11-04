قال الناطق العسكري باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، السبت، إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيراً.

وأضاف: "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبداً بسبب استمرار العدوان على غزة".

وأكد أبو عبيدة في وقت سابق اليوم أن مقاتلي حماس دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح: "يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها".

وأضاف: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".

اقرأ أيضاً:

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة



تعليق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر

حماس تكشف عدد الأسرى القتلى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

إندونيسيا تعلن استعدادها إرسال سفينة طبية لمعالجة الجرحى الفلسطينيين

وزير أيرلندي: طرد السفيرة الإسرائيلية لن يساعد الأيرلنديين في غزة





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز