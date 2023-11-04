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إغلاق مطار هامبورج في ألمانيا بعد دخول سيارة يقودها مسلح إلى ساحة المطار

11/4/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


صرح المتحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية توماس جربرت مساء السبت بأنه تم إغلاق مطار هامبورج شمالي ألمانيا بعد أن دخلت سيارة يقودها مسلح إلى ساحة المطار، مشيرا إلى أن المسلح اخترق إحدى البوابات وأطلق النار في الهواء مرتين.

وأضاف جربرت أن من المرجح وجود طفلين أيضا على متن السيارة، وقال إن زوجة الرجل كانت أخطرت شرطة ولاية هامبورج في وقت سابق عن احتمال قيام الرجل بأخذ الطفلين منها.

وتابع جربرت أن هناك قوات مدججة من شرطة الولاية والشرطة الاتحادية موجودة في المكان وأنها تتواجد بالقرب من السيارة مشيرا إلى أن القوات تتضمن أيضا وحدة تحريز الأدلة والاعتقالات التابعة للشرطة الاتحادية، وقال عن القوات إنها "مجهزة بشكل قوي للغاية".

وكان تم إغلاق مطار هامبورج في أكتوبر الماضي بعد ورود تهديد بشن هجوم على طائرة ركاب قادمة من طهران إلى هامبورج.

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