إغلاق مطار هامبورج في ألمانيا بعد دخول سيارة يقودها مسلح إلى ساحة المطار

(MENAFN
- Al-Bayan)
صرح المتحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية توماس جربرت مساء السبت بأنه تم إغلاق مطار هامبورج شمالي ألمانيا بعد أن دخلت سيارة يقودها مسلح إلى ساحة المطار، مشيرا إلى أن المسلح اخترق إحدى البوابات وأطلق النار في الهواء مرتين.
وأضاف جربرت أن من المرجح وجود طفلين أيضا على متن السيارة، وقال إن زوجة الرجل كانت أخطرت شرطة ولاية هامبورج في وقت سابق عن احتمال قيام الرجل بأخذ الطفلين منها.
وتابع جربرت أن هناك قوات مدججة من شرطة الولاية والشرطة الاتحادية موجودة في المكان وأنها تتواجد بالقرب من السيارة مشيرا إلى أن القوات تتضمن أيضا وحدة تحريز الأدلة والاعتقالات التابعة للشرطة الاتحادية، وقال عن القوات إنها "مجهزة بشكل قوي للغاية".
وكان تم إغلاق مطار هامبورج في أكتوبر الماضي بعد ورود تهديد بشن هجوم على طائرة ركاب قادمة من طهران إلى هامبورج.
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