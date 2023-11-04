وزارة الصحة الفلسطينية تعلن سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي

توفي 51 فلسطينياً وأصيب العشرات، مساء السبت، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينينة مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين

جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الجيش الإسرائيلي "استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 21 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال".

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