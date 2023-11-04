خامنئي يلتقي هنية في طهران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طهران - (د ب أ): استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أمس.
ونقلت الوكالة عن عثمان حمدان، ممثل حركة حماس في لبنان، قوله إن هنية سافر إلى العاصمة الإيرانية «منذ بضعة أيام» لإجراء محادثات.
ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن الاجتماع، ويبدو أنه تم إبقاء الزيارة سرية. ولم يتضح توقيت وصول هنية إلى طهران.
وتبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الآراء بصفة دورية مع هنية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة في الأسابيع القليلة الماضية.
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