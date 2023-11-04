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خامنئي يلتقي هنية في طهران

11/4/2023 7:19:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬طهران‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استقبل‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬أمس‭. ‬

‭ ‬ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬عثمان‭ ‬حمدان،‭ ‬ممثل‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬هنية‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‮»‬‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭. ‬

ولم‭ ‬تنشر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيرانية‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إبقاء‭ ‬الزيارة‭ ‬سرية‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬توقيت‭ ‬وصول‭ ‬هنية‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭. ‬

وتبادل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬الآراء‭ ‬بصفة‭ ‬دورية‭ ‬مع‭ ‬هنية‭ ‬بشأن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬

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