50 شاحنة تحمل المساعدات تعبر معبر رفح ورهن عبور مزدوجي الجنسية بخروج الجرحى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة – سيد عبدالقادر:
قررت هيئة المعابر والحدود في غزة اليوم السبت، وقف إجراءات خروج الأجانب من معبر رفح إلى مصر لحين تنسيق نقل الجرحى من مستشفيات القطاع باتجاه المعبر.
وقال مصدر في الهيئة إنه لن يخرج أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة باتجاه معبر رفح، مشيرا الى أن هذا القرار يهدف إلى الضغط على إسرائيل، بعدما قصفت الجمعة قافلة إسعاف كانت تنقل جرحى من الشمال باتجاه معبر رفح.
وقد عبرت 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة، صباح السبت، تمهيدا لدخول قطاع غزة.
وهذه هي الدفعة رقم 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الشاحنات.
وبلغ إجمالي شاحنات المساعدات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني 421، تحتوي على أغذية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية، بينما لم يسمح بإدخال الوقود إلى القطاع حتى الآن.
وأعلن وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم أنه توجه إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية، للأشقاء القادمين من قطاع غزة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، أنه تفقد الوزير لعدد من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.
فيما أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة.
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