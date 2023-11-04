50 شاحنة تحمل المساعدات تعبر معبر رفح ورهن عبور مزدوجي الجنسية بخروج الجرحى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬





قررت‭ ‬هيئة‭ ‬المعابر‭ ‬والحدود‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬وقف‭ ‬إجراءات‭ ‬خروج‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لحين‭ ‬تنسيق‭ ‬نقل‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع‭ ‬باتجاه‭ ‬المعبر‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يخرج‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الجوازات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬تنسيق‭ ‬وخروج‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬باتجاه‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بعدما‭ ‬قصفت‭ ‬الجمعة‭ ‬قافلة‭ ‬إسعاف‭ ‬كانت‭ ‬تنقل‭ ‬جرحى‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬باتجاه‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭.‬

وقد‭ ‬عبرت‭ ‬50‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬المصري‭ ‬باتجاه‭ ‬معبر‭ ‬العوجة،‭ ‬صباح‭ ‬السبت،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لدخول‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬الدفعة‭ ‬رقم‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المرسلة‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الشاحنات‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تسلمها‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬421،‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أغذية‭ ‬ومياه‭ ‬وأدوية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬طبية،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬بإدخال‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والسكان‭ ‬المصري‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬الغفار،‭ ‬اليوم‭ ‬أنه‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬العريش‭ ‬بمحافظة‭ ‬شمال‭ ‬سيناء،‭ ‬لمتابعة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المقدمة‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬بتقديم‭ ‬أوجه‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والإسعافية،‭ ‬للأشقاء‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬حسام‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والسكان‭ ‬المصرية،‭ ‬أنه‭ ‬تفقد‭ ‬الوزير‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العريش،‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬لها،‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬مخزون‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية،‭ ‬وفصائل‭ ‬الدم،‭ ‬وتفقد‭ ‬نقاط‭ ‬الإسعاف،‭ ‬والعيادات‭ ‬المتنقلة‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬العريش‭.‬

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬عاشور،‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬منذ‭ ‬قليل،‭ ‬جاهزية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الجامعية‭ ‬لاستقبال‭ ‬جرحى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬