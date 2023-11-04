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منافسات مثيرة في ختام مباريات القسم الأول لدوري الصم

11/4/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬ثالث‭ ‬جولات‭ ‬دوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬د‭) ‬بحضور‭ ‬باسم‭ ‬المؤذن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬وجاسم‭ ‬حسن‭ ‬مبارك‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد،‭ ‬وكوكبة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬للجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬أمطر‭ ‬فريق‭ ‬ BMMI ‭ ‬شباك‭ ‬فريق‭ ‬نسمعكم‭ ‬بنتيجة‭ ‬عشرة‭ ‬مقابل‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬ BMMI ‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجرياتها‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬صفارة‭ ‬الحكم‭ ‬بفضل‭ ‬القراءة‭ ‬الممتازة‭ ‬لمدربه‭ ‬محمد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬فريقه‭ ‬ينفرد‭ ‬بصدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للدوري‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬اللقاء‭ ‬تألق‭ ‬نجم‭ ‬وكابتن‭ ‬فريق‭ ‬ BMMI ‭ ‬سيد‭ ‬عدنان‭ ‬الوداعي‭ ‬بتسجيله‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬ليسجل‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬ويحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وفي‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬هزيمة‭ ‬فريق‭ ‬فيجن‭ ‬سبورت‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقابل‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬شهد‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬لتقارب‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭. ‬ويدين‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬لاعبه‭ ‬وكابتن‭ ‬الفريق‭ ‬أكبر‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬هدفين‭ ‬وإلى‭ ‬حارسه‭ ‬المتألق‭ ‬خلف‭ ‬الله‭ ‬خلف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬العلامة‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ليكون‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬ويحصد‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬سلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬نصيف‭. ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬ليتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ويبقى‭ ‬فريق‭ ‬فيجن‭ ‬سبورت‭ ‬متذيلا‭ ‬للترتيب‭ ‬العام‭ ‬للدوري‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭.‬

وتنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لدوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

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