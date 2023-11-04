منافسات مثيرة في ختام مباريات القسم الأول لدوري الصم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت ثالث جولات دوري الصم لكرة القدم للصالات على صالة عيسى بن راشد (د) بحضور باسم المؤذن رئيس مجلس الادارة وجاسم حسن مبارك نائب الرئيس والشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة المدير التنفيذي للاتحاد، وكوكبة من نجوم منتخبنا الوطني.
وفي المباراة الأولى للجولة الثالثة أمطر فريق BMMI شباك فريق نسمعكم بنتيجة عشرة مقابل أربعة في مباراة تمكن فريق BMMI من السيطرة على مجرياتها منذ انطلاق صفارة الحكم بفضل القراءة الممتازة لمدربه محمد عبدالكريم ما جعل فريقه ينفرد بصدارة الترتيب العام للدوري في القسم الأول، كما شهد اللقاء تألق نجم وكابتن فريق BMMI سيد عدنان الوداعي بتسجيله خمسة أهداف ليسجل اسمه في صدارة الهدافين ويحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي قمة الجولة الثالثة لدوري الصم لكرة القدم للصالات تمكن فريق بيت التمويل الكويتي من هزيمة فريق فيجن سبورت بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين في لقاء شهد إثارة كبيرة إلى الدقائق الأخيرة من مجريات اللقاء لتقارب المستوى بين الفريقين. ويدين فريق بيت التمويل الكويتي بهذا الفوز إلى لاعبه وكابتن الفريق أكبر سلمان الذي أحرز هدفين وإلى حارسه المتألق خلف الله خلف الذي كان العلامة البارزة في المباراة ليكون نجما للمباراة ويحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة التي تقدمها سلسلة مطاعم نصيف. وبهذا الفوز رفع فريق بيت التمويل الكويتي رصيده إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني ويبقى فريق فيجن سبورت متذيلا للترتيب العام للدوري مع نهاية القسم الأول.
وتنطلق مباريات الدور الثاني لدوري الصم لكرة القدم للصالات في يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.
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