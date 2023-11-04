محمود مقيّمًا لحكام مباراة نساجي الإيراني ومومباي الهندي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقيّم الحكام الآسيوي جاسم محمود، بتقييم طاقم تحكيم مباراة ناديي نساجي مازندران الإيراني ومومباي سيتي الهندي، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والتي ستقام يوم 28 نوفمبر 2023 في إيران.
وسيشرف جاسم محمود على تقيمم طاقم تحكيمي دولي (سوري – قطري) لإدارة المباراة ومكون من: حكم الساحة حنا حطاب، ويعاونه علي أحمد ومحمد كزاز، الحكم الرابع القطري محمد الشمري، حكم تقنية الفيديو القطري عبدالله المري، مساعد حكم تقنية الفيديو مشاري الشمري.
ويعد التكليف الآسيوي لجاسم محمود ضمن إطار المهمات المتعددة التي يسندها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى مقيّمي الحكام البحرينيين المعتمدين لديه، إذ سبق لجاسم محمود أن أشرف على العديد من الأطقم التحكيمية خلال مباريات بمختلف البطولات المنظمة قاريًا ودوليًا.
يأتي ذلك، استمرارًا للنجاحات المتعددة التي يحققها التحكيم البحريني عبر تواجد كوادره في مختلف البطولات وعلى جميع الأصعدة، بما يعكس مكانة التحكيم البحريني والثقة المحلية والقارية والدولية به.
يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد جاسم محمود مقيّما ومكتشفا آسيويًا للحكام منذ العام 2010.
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