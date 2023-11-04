محمود مقيّمًا لحكام مباراة نساجي الإيراني ومومباي الهندي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مقيّم‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬جاسم‭ ‬محمود،‭ ‬بتقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬نساجي‭ ‬مازندران‭ ‬الإيراني‭ ‬ومومباي‭ ‬سيتي‭ ‬الهندي،‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وسيشرف‭ ‬جاسم‭ ‬محمود‭ ‬على‭ ‬تقيمم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيمي‭ ‬دولي‭ (‬سوري‭ ‬ – ‭ ‬قطري‭) ‬لإدارة‭ ‬المباراة‭ ‬ومكون‭ ‬من‭: ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬حنا‭ ‬حطاب،‭ ‬ويعاونه‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬ومحمد‭ ‬كزاز،‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬الشمري،‭ ‬حكم‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬القطري‭ ‬عبدالله‭ ‬المري،‭ ‬مساعد‭ ‬حكم‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬مشاري‭ ‬الشمري‭.‬

ويعد‭ ‬التكليف‭ ‬الآسيوي‭ ‬لجاسم‭ ‬محمود‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المهمات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يسندها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مقيّمي‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬لديه،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬لجاسم‭ ‬محمود‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬المنظمة‭ ‬قاريًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬استمرارًا‭ ‬للنجاحات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬تواجد‭ ‬كوادره‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬والثقة‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭ ‬به‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اعتمد‭ ‬جاسم‭ ‬محمود‭ ‬مقيّما‭ ‬ومكتشفا‭ ‬آسيويًا‭ ‬للحكام‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2010‭.‬