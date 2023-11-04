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المحرق يوقف انتصارات النجمة.. والأهلي يستعيد توازنه

11/4/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أوقف‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬مسلسل‭ ‬انتصارات‭ ‬منافسه‭ ‬النجمة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬93‭/‬78‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬امس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬21/18‭)‬،‭ (‬19/18‭)‬،‭ (‬27/24‭)‬،‭ (‬26/18‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوليوس‭ ‬كولز‭ (‬29‭ ‬نقطة‭) ‬ومواطنه‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ (‬28‭ ‬نقطة‭) ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكي‭ ‬روبنسون‭ (‬26‭ ‬نقطة‭) ‬ومواطنه‭ ‬جوش‭ ‬كالدويل‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬وصادق‭ ‬شكر‭ ‬الله‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬والسيدمحمد‭ ‬حميد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

ورفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬استعاد‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬توازنه‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ ‬85/78‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارة،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارتين‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬28/24‭)‬،‭ (‬25/25‭)‬،‭ (‬15/12‭)‬،‭ (‬17/17‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬الأمريكي‭ ‬باتريك‭ (‬24‭ ‬نقطة‭) ‬ومواطنه‭ ‬ادريان‭ (‬20‭ ‬نقطة‭) ‬وصباح‭ ‬حسين‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬ومحمد‭ ‬قربان‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬وأحمد‭ ‬حسن‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الامريكي‭ ‬نيكولاس‭ ‬فاوست‭ (‬28‭ ‬نقطة‭) ‬ومواطنه‭ ‬رونالد‭ (‬17‭ ‬نقطة‭) ‬وعلي‭ ‬غدير‭ (‬14‭ ‬نقطة‭).‬

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