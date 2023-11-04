المحرق يوقف انتصارات النجمة.. والأهلي يستعيد توازنه

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوقف فريق المحرق مسلسل انتصارات منافسه النجمة بعد الفوز الصعب عليه بنتيجة 93/78 في اللقاء الذي جمعهما امس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة الثالثة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وجاءت نتائج الفترات: (21/18)، (19/18)، (27/24)، (26/18)، وبرز من المحرق الأمريكي جوليوس كولز (29 نقطة) ومواطنه تايلور ويلكرسون (28 نقطة) وبدر عبدالله (14 نقطة)، بينما كان أفضل المسجلين من النجمة الأمريكي روبنسون (26 نقطة) ومواطنه جوش كالدويل (16 نقطة) وصادق شكر الله (11 نقطة) والسيدمحمد حميد (9 نقاط) ومحمد جاسم (8 نقاط).
ورفع المحرق رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين، بينما رفع النجمة رصيده إلى 5 نقاط من انتصارين وخسارة.
وفي اللقاء الثاني استعاد فريق الأهلي توازنه وحقق فوزا مهما على منافسه الاتحاد بنتيجة 85/78 ليرفع رصيده إلى 5 نقاط من انتصارين وخسارة، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط من فوز وخسارتين.
وجاءت نتائج الفترات: (28/24)، (25/25)، (15/12)، (17/17)، وتألق من الأهلي الأمريكي باتريك (24 نقطة) ومواطنه ادريان (20 نقطة) وصباح حسين (13 نقطة) ومحمد قربان (10 نقاط) وأحمد حسن (10 نقاط)، بينما كان أفضل المسجلين من الاتحاد الامريكي نيكولاس فاوست (28 نقطة) ومواطنه رونالد (17 نقطة) وعلي غدير (14 نقطة).
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