مفاجأة.. النجمة يودع ((أغلى الكؤوس)) من الدور التمهيدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ودع فريق النجمة مسابقة كأس جلالة الملك لكرة القدم من الدور التمهيدي، بعدما خسر أمام الاتحاد بركلات الجزاء (4/5) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على استاد النادي الأهلي. وبذلك تأهل الاتحاد إلى الدور الـ 16 من المسابقة وسيلتقي فيه نظيره الشباب.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على مدينة حمد، كسب فريق البسيتين مواجهة بوري بنتيجة (0/3)، عبر صالح الزبيدي، أحمد جميل وعلي بسام. وعلى إثر ذلك، سيلتقي البسيتين نظيره سترة في المرحلة المقبلة.
وفي المباراة الأخيرة التي احتضنها ملعب نادي النجمة نجح «حامل اللقب» فريق الحالة في عبور محطة التضامن بنتيجة (0/3)، وسجل أهداف البرتقالي إبراهيم خوجلي والمحترف أناش (هدفين). وبذلك سيواجه فريق الحالة نظيره الخالدية في الدور الـ 16.
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