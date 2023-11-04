مفاجأة.. النجمة يودع ((أغلى الكؤوس)) من الدور التمهيدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ودع‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ (‬4/5‭) ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭. ‬وبذلك‭ ‬تأهل‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬وسيلتقي‭ ‬فيه‭ ‬نظيره‭ ‬الشباب‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬كسب‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬مواجهة‭ ‬بوري‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/3‭)‬،‭ ‬عبر‭ ‬صالح‭ ‬الزبيدي،‭ ‬أحمد‭ ‬جميل‭ ‬وعلي‭ ‬بسام‭. ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ذلك،‭ ‬سيلتقي‭ ‬البسيتين‭ ‬نظيره‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬احتضنها‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬نجح‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬محطة‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/3‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬البرتقالي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خوجلي‭ ‬والمحترف‭ ‬أناش‭ (‬هدفين‭). ‬وبذلك‭ ‬سيواجه‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬نظيره‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭.‬