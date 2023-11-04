الرفاع ينهي تحضيراته لملاقاة العربي الكويتي ((آسيويا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









يخوض‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬مرانه‭ ‬الأخير‭ ‬تحضيرًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

ويدخل‭ ‬الرفاع‭ ‬هذه‭ ‬الموقعة‭ ‬وهو‭ ‬يعتلي‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬مجموعته‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وتعادل‭ ‬وحيد،‭ ‬ويأتي‭ ‬خلفه‭ ‬الفريق‭ ‬الكويتي‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭.‬

ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مدرب‭ ‬ممثل‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬قد‭ ‬أعد‭ ‬العدة‭ ‬جيدًا‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والانفراد‭ ‬بالصدارة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الأيام‭ ‬الكافية‭ ‬لذلك‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬مباراته‭ ‬المؤجلة‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬وذلك‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بقيادة‭ ‬تدريبية‭ ‬جديدة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬المدرب‭ ‬البوسني‭ ‬داركو‭ ‬نيستورفيتش‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬برداريتش‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬مُني‭ ‬بها‭ ‬العربي‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الكويتي‭.‬