الرفاع ينهي تحضيراته لملاقاة العربي الكويتي ((آسيويا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض فريق الرفاع اليوم (الأحد) مرانه الأخير تحضيرًا لمواجهة فريق العربي الكويتي ضمن الجولة الرابعة لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك مساء يوم الاثنين على استاد مدينة خليفة الرياضية.
ويدخل الرفاع هذه الموقعة وهو يعتلي صدارة ترتيب مجموعته برصيد (7 نقاط) من انتصارين وتعادل وحيد، ويأتي خلفه الفريق الكويتي بفارق الأهداف عن الزوراء العراقي (4 نقاط) لكل منهما، وأخيرًا النجمة اللبناني بنقطة واحدة.
ومن المؤمل أن يكون مدرب ممثل الكرة البحرينية الوطني هشام الماحوزي قد أعد العدة جيدًا لهذه المباراة من أجل تحقيق الانتصار والانفراد بالصدارة، وخصوصًا أن فريقه حصل على الأيام الكافية لذلك بعدما كان من المقرر أن يلعب يوم الخميس الماضي مباراته المؤجلة لحساب الجولة الثالثة من دوري ناصر بن حمد الممتاز وذلك أمام الشباب.
وعلى صعيد آخر فإن فريق العربي الكويتي قد وصل الى مملكة البحرين صباح أمس السبت، بقيادة تدريبية جديدة متمثلة في المدرب البوسني داركو نيستورفيتش الذي تم التعاقد معه قبل أيام قليلة خلفًا للمدرب الألماني توماس برداريتش الذي تم الاستغناء عنه بعد الخسارة التي مُني بها العربي أمام النصر بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الدوري الكويتي.
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