((سوبر اليد)) في مرصد ((أخبار الخليج الرياضي))الخبرة رجحت النجمة وأفقدت الشباب الكأس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ‮ ‬كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬ الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله

لم‭ ‬تظهر‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والشباب‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بالشكل‭ ‬المنتظر‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية،‭ ‬وطغى‭ ‬عليها‭ ‬كثرة‭ ‬الأخطاء‭ ‬وقلة‭ ‬التركيز‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغيير‭ ‬والتجديد‭ ‬والظروف‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬تحديدا‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬وإرهاق‭ ‬لاعبيه‭ ‬الدوليين‭ ‬الذين‭ ‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬فريقهم‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬بأيام‭ ‬معدودة‭.‬

الكأس‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬خزينة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬بالجفير‭ ‬رغم‭ ‬مساعي‭ ‬الشباب‭ ‬لأن‭ ‬يحصدها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬يرصد‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭.‬





بوكمال‭: ‬بطولة‭ ‬رغم‭ ‬الإعداد‭ ‬السيئ

قال‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬بوكمال‭: ‬‮«‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬بطل‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني،‭ ‬هذا‭ ‬يبين‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬طريق‭ ‬البطولات‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬توفقنا‭ ‬رغم‭ ‬الإعداد‭ ‬السيئ،‭ ‬بسبب‭ ‬التحاق‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬بصفوف‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬فقط،‭ ‬وإصابة‭ ‬4‭ ‬لاعبين،‭ ‬ولكن‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬حافظوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬رتم‭ ‬الفريق‮»‬‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬وتكللت‭ ‬الجهود‭ ‬بالبطولة‭.‬

وبيّن‭ ‬محمد‭ ‬بوكمال‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬‮«‬فاتحة‭ ‬خير‮»‬‭ ‬وبمثابة‭ ‬الإعداد‭ ‬الجيد‭ ‬لبداية‭ ‬الموسم،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيغادر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬غلوب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬النجمة‭ ‬كمحطة‭ ‬إعداد‭ ‬للبطولة‭ ‬الأهم‭ ‬التي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيها‭ ‬أيضًا‭ ‬وهي‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬بالكويت‭.‬

وحول‭ ‬نظرته‭ ‬لمجموعة‭ ‬النجمة‭ ‬بالبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬والتي‭ ‬تسمى‭ ‬مجموعة‭ ‬الموت‭ ‬لقوة‭ ‬الفرق‭ ‬الموجودة‭ ‬فيها،‭ ‬أشار‭ ‬محمد‭ ‬بوكمال‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يقول‭ ‬مجموعة‭ ‬الموت،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬بطل‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬فيها‭ ‬وهما‭ ‬ناديا‭ ‬النجمة‭ ‬والكويت‭ ‬بجانب‭ ‬بعضهما،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬القوية‭ ‬أيضًا،‭ ‬والخليج‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬غني‭ ‬عن‭ ‬التعريف‮»‬‭ ‬ولديه‭ ‬محترفون،‭ ‬ولكن‭ ‬فريقه‭ ‬سيسعى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬بخطوة‮»‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬وهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

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محمد‭ ‬حبيب‭: ‬الشباب‭ ‬‮«‬تعبونا‮»‬

أشار‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬قد‭ ‬أتعبهم‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬باعتبار‭ ‬عناصره‭ ‬شبابا‭ ‬وظهروا‭ ‬بصورة‭ ‬محترمة‭ ‬جدًا‭.‬

وقال‭ ‬حبيب‭ ‬إن‭ ‬المباراة‭ ‬شهدت‭ ‬أخطاء‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬وغالبية‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموجودين‭ ‬قادمون‭ ‬من‭ ‬مشاركات‭ ‬دولية،‭ ‬ولكن‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬كانت‭ ‬نهايتها‭ ‬مسكا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭.‬

وعما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فريقه‭ ‬تأثر‭ ‬ذهنيًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬عبر‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬المقبلة،‭ ‬بين‭ ‬حبيب‭: ‬‮«‬للأمانة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬وفريقه‭ ‬رسم‭ ‬على‭ ‬تحقيقها،‭ ‬ولكن‭ ‬التأثير‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬اللاعبين‭ ‬لم‭ ‬تتدرب‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬الدوليين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬إصابات‭ ‬ولاعبين‭ ‬جدد‭ ‬دخلوا‭ ‬في‭ ‬الصفوف،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الانسجام‭ ‬التام‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬حبيب‭ ‬أنه‭ ‬تحدث‭ ‬مسبقًا‭ ‬بأن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬خبرة‭ ‬أكبر،‭ ‬ونجح‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬بالخبرة‭ ‬لكسب‭ ‬المواجهة‭ ‬والكأس‭.‬

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علي‭ ‬خميس‭: ‬الكأس‭ ‬للجمهور

أكد‭ ‬حارس‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬بسبب‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬الشباب،‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬النشاط،‭ ‬ولكن‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬تمكن‭ ‬فريقه‭ ‬بجهودهم‭ ‬وجديتهم‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬الأمور‭ ‬لصالحهم‭.‬

وأهدى‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬إلى‭ ‬والدته‭ ‬والجمهور‭ ‬النجماوي‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لفريقه‭ ‬بقيادة‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭.‬

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عبدالله‭ ‬الزيمور‭: ‬ثمرة‭ ‬‮«‬تعبنا‮»‬

بيّن‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور‭ ‬أن‭ ‬تتويج‭ ‬فريقه‭ ‬بالكأس‭ ‬أتى‭ ‬ثمرة‭ ‬للتعب‭ ‬والجهد‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬زملاؤه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬نفسها‭.‬

وقال‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور‭ ‬إن‭ ‬اللاعبين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الإصابات،‭ ‬وقد‭ ‬تحاملوا‭ ‬على‭ ‬أنفسهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬لهذه‭ ‬الكأس،‭ ‬وهم‭ ‬يستحقون‭ ‬ذلك‭.‬

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‬وأهدى‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور‭ ‬لقب‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬النجماوي‭.‬

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هشام‭ ‬عبدالأمير‭: ‬نفس‭ ‬المنهج

يرى‭ ‬مساعد‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭ ‬هشام‭ ‬عبدالأمير‭ ‬أن‭ ‬منهج‭ ‬الفريق‭ ‬يسير‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬باللاعبين‭ ‬الموجودين‭ ‬رغم‭ ‬خروج‭ ‬عنصرين‭ ‬مؤثرين‭ ‬ومهمين‭ ‬هما‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬ومحمد‭ ‬الناصر‭.‬

وقال‭ ‬هشام‭ ‬عبدالأمير‭ ‬إن‭ ‬خروج‭ ‬العنصرين‭ ‬عبدالحسين‭ ‬والناصر‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬يسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬لأي‭ ‬فريق،‭ ‬ولكن‭ ‬النجمة‭ ‬مع‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬والأسماء‭ ‬الموجودة‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬‮«‬فورمة‮»‬‭ ‬الفريق‭ ‬وهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬النقص‭ ‬وتحقيق‭ ‬المنافسات‭ ‬قادمًا‭.‬

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‮«‬المنقذ‮»‬‭ ‬علي‭ ‬خميس

قدم‭ ‬الحارس‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬مستوى‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬بقميص‭ ‬النجمة،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬بالكأس،‭ ‬بعد‭ ‬التصديات‭ ‬المميزة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬60‭ ‬دقيقة‭.‬

هذا‭ ‬الأداء‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬على‭ ‬علي‭ ‬خميس،‭ ‬لكونه‭ ‬معروفا‭ ‬بهذه‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬المسبق‭ ‬مع‭ ‬ناديي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والأهلي،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬البداية‭ ‬القوية‭ ‬تعطي‭ ‬ارتياحا‭ ‬كبيرا‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وزملائه‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره‭ ‬حول‭ ‬مركز‭ ‬الحراسة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬العملاق‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭.‬

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انتصار‭ ‬‮«‬أبناء‭ ‬الزيمور‮»‬

بعد‭ ‬انتقالهما‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬حصد‭ ‬اللاعبان‭ ‬الاخوان‭ ‬مجتبى‭ ‬وعبدالله‭ ‬الزيمور‭ ‬أول‭ ‬ألقابهما‭ ‬مع‭ ‬فريقهما‭ ‬الجديد،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬ناديهما‭ ‬‮«‬الأم‮»‬‭ ‬الشباب‭.‬

ظهور‭ ‬جيد‭ ‬لأبناء‭ ‬الزيمور‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬محلية،‭ ‬ودون‭ ‬شك‭ ‬سيكونان‭ ‬عنصرين‭ ‬إضافة‭ ‬للفريق‭ ‬النجماوي‭ ‬مع‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬ستعزز‭ ‬الانسجام‭ ‬والتآلف‭ ‬بينهما‭ ‬وبين‭ ‬المجموعة‭ ‬الأخرى‭.‬

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‬ميرزا‭ ‬‮«‬الحاضر‭ ‬الغائب‮»‬

لفتة‭ ‬طيبة‭ ‬تجسد‭ ‬الحب‭ ‬والحضور‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬والأذهان،‭ ‬رفع‭ ‬لاعبو‭ ‬النجمة‭ ‬قميص‭ ‬زميلهم‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬ولحظة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالكأس،‭ ‬حيث‭ ‬يغيب‭ ‬قائد‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭.‬