الدراج عبدالله علي بطلا لطواف ناصر بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أسدل الستار على منافسات طواف سموه للهواة للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة بتنظيم من الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وبالتعاون مع شركة فعاليات، حيث أقيمت المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 80 كيلومترا.
وجرى تتويج الفائزين بحضور الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية ولبنى صليبيخ ممثلة عن شركة بابكو وعباس حسان ممثلا عن شركة طيران الخليج وأحمد الحاج ممثلا عن شركة فعاليات ومدير اللجنة العليا للطواف.
وأسفرت المرحلة الرابعة والأخيرة عن فوز الدراج عبدالله علي بالمركز الأول بجدارة واستحقاق من فريق بحرين جاينتس على مستوى البحرينيين، وفي المركز الثاني جاء الدراج حسن عقيل ثامر من فريق بحرين أماتيوس، وشقيقه في نفس الفريق الدراج محمد عقيل المركز الثالث.
وفي سباق الخليجيين والمنتخب الوطني والمقيمين للمرحلة الرابعة، جاء الدراج المغربي سعيد بلواش من فريق تورك في المركز الأول، والدراج الاماراتي سعيد خير في المركز الثاني من فريق شرطة دبي، والدراج السوري مازن حسين من فريق اكتسريم سبورت في المركز الثالث.
وتوج الدراج البحريني عبدالله علي بطلا للطواف بعد أن توج رسميا بالقميصين الأصفر والأحمر كأفضل زمن والأعلى نقاطا، فيما حافظ الدراج محمد عقيل على القميص الأزرق لتحت 23 سنة، والدراج محمد خاتم على القميص الأخضر لفوق 40 سنة.
وحقق الدراج عادل بربري من فريق شرطة دبي القميصين البرتقالي والرصاصي بطلا لطواف الخليجيين والمنتخب الوطني في أعلى النقاط وأفضل زمن، وحاز القميص البنفسجي الدراج الاماراتي محمد عبدالله الحمادي من فريق الوثبة لتحت 23 سنة، والدراج فلاديمير حصل على القميص الوردي لفوق 40 سنة.
وفي سباق ذوي الهمم لمسافة 10 كيلومترات، حقق المركز الأول الدراج نصار المريسي، والمركز الثاني موسى الصايغ، والمركز الثالث محمد حبيب.
أما على مستوى السيدات فحققت الدراجة البحرينية فاطمة مراد المركز الأول في سباق البحرينيات، والثانية الدراجة زكية السادة، والثالثة مي الحاجي.
ونالت الدراجة الصينية في لين المركز الاول في طواف الخليجيين والمنتخب الوطني والمقيمات، فيما حصلت الدراجة الأمريكية كاسي بيتمان على المركز الثاني، والدراجة البريطانية أيما باكر على المركز الثالث.
وفي الفردي العام بالنسبة للبحرينيين، حقق المركز الأول الدراج محمد مبارك، والمركز الثاني عيسى صالح والمركز الثالث سيد احمد الكامل.
تكريم الرعاة
من جانبه، جرى تكريم الداعمين والرعاة في ختام الطواف وهم: الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وشركة فعاليات، والهيئة العامة للرياضة، وشركة بابكو، وشركة البحرين السلكية واللاسلكية «بتلكو»، وشركة طيران الخليج، والداعمين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ومستشفى رويال البحرين، وفريق فيكتوريوس البحرين، وشركة GWM للسيارات ووزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة.
كما جرى تقديم هدية من وزارة الدفاع الاماراتية إلى اللجنة المنظمة للطواف، وإلى الهيئة العامة للرياضة وإلى الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، إضافة إلى هدية تذكارية من شركة دبي إلى اللجنة المنظمة.
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