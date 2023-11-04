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الدراج عبدالله علي بطلا لطواف ناصر بن حمد

11/4/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬طواف‭ ‬سموه‭ ‬للهواة‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فعاليات،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬لمسافة‭ ‬80‭ ‬كيلومترا‭.‬

وجرى‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬ولبنى‭ ‬صليبيخ‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬وعباس‭ ‬حسان‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وأحمد‭ ‬الحاج‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬فعاليات‭ ‬ومدير‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للطواف‭.‬

وأسفرت‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الدراج‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بحرين‭ ‬جاينتس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬جاء‭ ‬الدراج‭ ‬حسن‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بحرين‭ ‬أماتيوس،‭ ‬وشقيقه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفريق‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬عقيل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬سباق‭ ‬الخليجيين‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬والمقيمين‭ ‬للمرحلة‭ ‬الرابعة،‭ ‬جاء‭ ‬الدراج‭ ‬المغربي‭ ‬سعيد‭ ‬بلواش‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬والدراج‭ ‬الاماراتي‭ ‬سعيد‭ ‬خير‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬والدراج‭ ‬السوري‭ ‬مازن‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬اكتسريم‭ ‬سبورت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وتوج‭ ‬الدراج‭ ‬البحريني‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬بطلا‭ ‬للطواف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توج‭ ‬رسميا‭ ‬بالقميصين‭ ‬الأصفر‭ ‬والأحمر‭ ‬كأفضل‭ ‬زمن‭ ‬والأعلى‭ ‬نقاطا،‭ ‬فيما‭ ‬حافظ‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬عقيل‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأزرق‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬والدراج‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأخضر‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭.‬

وحقق‭ ‬الدراج‭ ‬عادل‭ ‬بربري‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬القميصين‭ ‬البرتقالي‭ ‬والرصاصي‭ ‬بطلا‭ ‬لطواف‭ ‬الخليجيين‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬النقاط‭ ‬وأفضل‭ ‬زمن،‭ ‬وحاز‭ ‬القميص‭ ‬البنفسجي‭ ‬الدراج‭ ‬الاماراتي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمادي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الوثبة‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬والدراج‭ ‬فلاديمير‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الوردي‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭.‬

وفي‭ ‬سباق‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬لمسافة‭ ‬10‭ ‬كيلومترات،‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الدراج‭ ‬نصار‭ ‬المريسي،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬موسى‭ ‬الصايغ،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السيدات‭ ‬فحققت‭ ‬الدراجة‭ ‬البحرينية‭ ‬فاطمة‭ ‬مراد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬البحرينيات،‭ ‬والثانية‭ ‬الدراجة‭ ‬زكية‭ ‬السادة،‭ ‬والثالثة‭ ‬مي‭ ‬الحاجي‭.‬

ونالت‭ ‬الدراجة‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬لين‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬طواف‭ ‬الخليجيين‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬والمقيمات،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬الدراجة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كاسي‭ ‬بيتمان‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬والدراجة‭ ‬البريطانية‭ ‬أيما‭ ‬باكر‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬الفردي‭ ‬العام‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬مبارك،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬عيسى‭ ‬صالح‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬سيد‭ ‬احمد‭ ‬الكامل‭.‬

تكريم‭ ‬الرعاة

من‭ ‬جانبه،‭ ‬جرى‭ ‬تكريم‭ ‬الداعمين‭ ‬والرعاة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الطواف‭ ‬وهم‭: ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وشركة‭ ‬فعاليات،‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬‮«‬بتلكو‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬والداعمين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين،‭ ‬وفريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬ GWM ‭ ‬للسيارات‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬تقديم‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاماراتية‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للطواف،‭ ‬وإلى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وإلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬دبي‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭.‬

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