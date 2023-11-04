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د. البوعينين: طواف ناصر بن حمد نقلة نوعية في رياضة الدراجات

11/4/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬البوعينين‭ ‬المستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للهواة‭ ‬بالنجاح‭ ‬اللافت‭ ‬لطواف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬باستقطاب‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬الهواة‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والجنسيات،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتجاوب‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬المشاركون‭ ‬الذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الطواف‭ ‬وجعلوا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬نشاطاً‭ ‬بالمجال‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬متصلة‭.‬

وثمّن‭ ‬الدكتور‭ ‬البوعينين‭ ‬جهود‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للهواة‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم،‭ ‬مُشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الطواف‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬إن‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الطواف‭ ‬اختتمت‭ ‬ام s ‭ ‬السبت‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬دراجين‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬ومُختلف‭ ‬الدول‭.‬

ويهدف‭ ‬‮«‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للهواة‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب،‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022م،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ورياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬إذ‭ ‬أصبح‭ ‬الطواف‭ ‬حدثاً‭ ‬سنوياً‭ ‬مرتقباً‭ ‬لمختلف‭ ‬الدراجين‭. ‬

وأكد‭ ‬المستشار‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الطواف‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬دوراته‭ ‬يُجسد‭ ‬تزايد‭ ‬الأعداد‭ ‬والإقبال‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق،‭ ‬إذ‭ ‬شهدت‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مشاركة‭ ‬220‭ ‬دراج h ‭ ‬يمثلون‭ ‬29‭ ‬فريقاً‭ ‬مشاركا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.
‬ونوه‭ ‬الدكتور‭ ‬البوعينين‭ ‬بجهود‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الطواف‭ ‬والتواجد‭ ‬المستمر‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الطواف‭ ‬وتذليل‭ ‬كافة‭ ‬الصعاب‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬البوعينين‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬امتنانه‭ ‬وتقديره‭ ‬لدعم‭ ‬الطواف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لفيف‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الحكوميين‭ ‬وشركاء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬نجاحه‭.‬

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