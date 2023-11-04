د. البوعينين: طواف ناصر بن حمد نقلة نوعية في رياضة الدراجات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشاد الدكتور أحمد البوعينين المستشار الإعلامي بالاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية وعضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية في ختام النسخة الثالثة من طواف ناصر بن حمد للهواة بالنجاح اللافت لطواف هذا العام والإنجاز الكبير الذي حققه باستقطاب رقم قياسي من الهواة المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات، معرباً عن اعتزازه بالتجاوب الذي أظهره المشاركون الذين حرصوا على المشاركة في تحقيق أهداف الطواف وجعلوا من مملكة البحرين واحدة من أكثر الدول الخليجية نشاطاً بالمجال الرياضي على مدار أربعة أيام متصلة.
وثمّن الدكتور البوعينين جهود القائمين على النسخة الثالثة من طواف ناصر بن حمد للهواة لما جاء عليه من حسن التنظيم، مُشيداً بجهود كل من أسهم في إنجاح هذا الطواف. الجدير بالذكر إن النسخة الثالثة من الطواف اختتمت ام s السبت وسط مشاركة واسعة من دراجين من المملكة ومُختلف الدول.
ويهدف «طواف ناصر بن حمد للهواة»، الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، في مارس 2022م، إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين في المجال الرياضي بشكل عام ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص، والمساهمة في اكتشاف مواهب جديدة من شأنها مواصلة ارتقاء رياضة الدراجات الهوائية إذ أصبح الطواف حدثاً سنوياً مرتقباً لمختلف الدراجين.
وأكد المستشار البوعينين أن نجاح الطواف على مدار دوراته يُجسد تزايد الأعداد والإقبال على المشاركة في هذا الحدث المرموق، إذ شهدت نسخة هذا العام مشاركة 220 دراج h يمثلون 29 فريقاً مشاركا هذا العام.
ونوه الدكتور البوعينين بجهود سعادة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية في إنجاح الطواف والتواجد المستمر طوال فترة الطواف وتذليل كافة الصعاب.
وأعرب الدكتور البوعينين عن عميق امتنانه وتقديره لدعم الطواف من قبل لفيف من الشركاء الحكوميين وشركاء من القطاع الخاص، الذين ساهموا في نجاحه.
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