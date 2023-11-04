سموه رعى الحدث وأطلق شارة البداية لسباق الأكواثلونخالد بن حمد يشيد بنجاح اليوم الأولمبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نظمت اللجنة الأولمبية فعالية اليوم الأولمبي الذي أقيم أمس السبت 4 نوفمبر 2023 بمنطقة Water Garden City Beach بضاحية السيف.
وشهد اليوم الأولمبي حضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والسيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات والأندية الوطنية وكبار الحضور والمدعوين.
هذا وقد أطلق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة شارة البداية لانطلاق سباق الأكواثلون وتجول سموه في كافة أرجاء الفعالية واطلع على مختلف الألعاب الرياضية المشاركة والبرامج التفاعلية.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته بالمشاركة الواسعة في فعالية اليوم الأولمبي والتي شهدت عدة برامج وأنشطة رياضية وترفيهية واجتماعية متنوعة بالشراكة مع الاتحادات الرياضية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية لنشر القيم والمبادئ الأولمبية وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة.
وأكد سموه أن اليوم الأولمبي يتصدر أجندة اللجنة الأولمبية البحرينية باعتباره أحد أبرز الأحداث السنوية المهمة والذي يقام تلبية لدعوة اللجنة الأولمبية الدولية إلى إحياء هذه المناسبة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة على الصحة النفسية والجسدية وبما تحمله الرياضة من رسالة تجاه المجتمع وزرع القيم والأخلاق النبيلة لدى الرياضيين، منوها سموه بمشاركة الاتحادات والأندية وكافة الرياضيين والتي ساهمت في تحقيق النجاح المطلوب.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية بقيادة السيد فارس مصطفى الكوهجي واللجنة المنظمة والاتحادات الرياضية، كما توجه سموه بالشكر الجزيل للرعاة والمساهمين في دعم الحدث، مؤكدا سموه أهمية البناء على هذا النجاح الذي حققه اليوم الأولمبي لتنظيم نسخ أكثر تميزا في الأعوام المقبلة.
وفي ختام الزيارة قام سموه بتكريم جميع الرعاة والداعمين لليوم الأولمبي.
هذا وقد شهد اليوم الأولمبي تنظيم العديد من المسابقات والعروض الرياضية، وهي كل من: الشراع، التجديف، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة في المياه المفتوحة، البادل، فنون القتال المختلطة، كرة الشبكة، رفع الأثقال، اكواثلون، أما الفعالية الرئيسية فهي سباقا المشي و الجري الأولمبي للفئة العمرية أقل من 15 عاما، 16- 19 عاما، 20- 40 عاما، أكثر من 41 عاما، وأقيم مسرح تفاعلي تضمن العديد من المسابقات والعروض.
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