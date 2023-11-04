سموه رعى الحدث وأطلق شارة البداية لسباق الأكواثلونخالد بن حمد يشيد بنجاح اليوم الأولمبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بحضور‭ ‬ورعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فعالية‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬بمنطقة‭ ‬ Water ‭ ‬ Garden ‭ ‬ City ‭ ‬ Beach ‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬حضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والسيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬وكبار‭ ‬الحضور‭ ‬والمدعوين‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أطلق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬شارة‭ ‬البداية‭ ‬لانطلاق‭ ‬سباق‭ ‬الأكواثلون‭ ‬وتجول‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أرجاء‭ ‬الفعالية‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المشاركة‭ ‬والبرامج‭ ‬التفاعلية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬عدة‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬رياضية‭ ‬وترفيهية‭ ‬واجتماعية‭ ‬متنوعة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لنشر‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الأولمبية‭ ‬وتشجيع‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬يتصدر‭ ‬أجندة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬السنوية‭ ‬المهمة‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والجسدية‭ ‬وبما‭ ‬تحمله‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬وزرع‭ ‬القيم‭ ‬والأخلاق‭ ‬النبيلة‭ ‬لدى‭ ‬الرياضيين،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬بمشاركة‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬وكافة‭ ‬الرياضيين‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المطلوب‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بقيادة‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬كما‭ ‬توجه‭ ‬سموه‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للرعاة‭ ‬والمساهمين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحدث،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬لتنظيم‭ ‬نسخ‭ ‬أكثر‭ ‬تميزا‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬المقبلة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة‭ ‬قام‭ ‬سموه‭ ‬بتكريم‭ ‬جميع‭ ‬الرعاة‭ ‬والداعمين‭ ‬لليوم‭ ‬الأولمبي‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬والعروض‭ ‬الرياضية،‭ ‬وهي‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الشراع،‭ ‬التجديف،‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة،‭ ‬البادل،‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬كرة‭ ‬الشبكة،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬اكواثلون،‭ ‬أما‭ ‬الفعالية‭ ‬الرئيسية‭ ‬فهي‭ ‬سباقا‭ ‬المشي‭ ‬و‭ ‬الجري‭ ‬الأولمبي‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬16‭- ‬19‭ ‬عاما،‭ ‬20‭- ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41‭ ‬عاما،‭ ‬وأقيم‭ ‬مسرح‭ ‬تفاعلي‭ ‬تضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬والعروض‭.‬