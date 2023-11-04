ديوكوفيتش يثأر من رونه ويبلغ نصف نهائي دورة باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس – (أ ف ب): ثأر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً من الدنماركي هولغر رونه الجمعة وبلغ نصف نهائي بطولة باريس للماسترز الألف في كرة المضرب.
وأهدر الصربي فرصة لحسم المباراة في المجموعة الثانية، لكنه فاز في النهاية على اللاعب الدنماركي الذي هزمه في نهائي العام الماضي 7-5، 6-7 (3/7)، و6-4، في مباراة استمرت أكثر من ساعتين و45 دقيقة. وسيواجه ديوكوفيتش، حامل ستة ألقاب قياسية في الدورة، الروسي أندري روبليف الفائز على الأسترالي أليكس دي مينور 4-6 و6-3 و6-1 في مباراة انتهت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، السبت من أجل مكان في النهائي للمرة التاسعة. ويخوض ديوكوفيتش الذي عانى مطلع الأسبوع من فيروس معوي، دورته الأولى لدى المحترفين، بعد إحراز لقبه الـ24 الكبير في فلاشينغ ميدوز الأمريكية في أيلول/سبتمبر الماضي.
قال الصربي المخضرم البالغ 36 عاماً «كانت مباراة مماثلة لنهائي العام الماضي.
بمقدور أي لاعب الفوز بأي مجموعة».
تابع «نولي»: «خضت شوطاً فاصلاً (تاي بريك) سيئاً في المجموعة الثانية، ربما الأسوأ هذه السنة. لكن مجدداً أشيد به لقوته الذهنية واللعب بصلابة».
أردف المصنف أول عالمياً «لدينا أسلوب مشابه. تحرّك جيّد، دفاع جيّد وبمقدورنا اللعب على كل الأرضيات».
وبعد خسارتين أمام المصنف سابعاً عالمياً، هذا الفوز الثاني لديوكوفيتش على رونه (20 عاماً) الذي يعمل راهناً مع المدرب السابق لديوكوفيتش الألماني بوريس بيكر.
تابع ديوكوفيتش «كان غريباً رؤية بوريس في المقصورة المقابلة. أتمنى لهما الأفضل». وتفوّق ديوكوفيتش في المجموعة الأولى بشكل خاص بفضل إرسالاته، وكسر إرسال خصمه في الشوط الثاني عشر.
في المجموعة الثانية، أهدر كرة لحسم المباراة عندما كان متقدّماً 5-4، قبل أن يسدّد الدنماركي سلسلة من الكرات الرائعة في الشوط الفاصل فارضاً مجموعة ثالثة حاسمة.
لكن ديوكوفيتش كان مدمّراً في الثالثة، وكان كسر إرسال وحيد في الشوط الثالث كافياً لبلوغه نصف النهائي.
وفاو ديوكوفيتش في 16 مباراة توالياً، منذ خسارته أمام الإسباني كارلوس الكاراس في نهائي ويمبلدون. فاز في جميع مبارياته الثماني السابقة في نصف نهائي باريس.
زفيريف ورونه إلى تورينو
وقبيل ذلك، انضم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادساً عالمياً إلى البلغاري غريغور ديميتروف (17) في نصف النهائي، بفوز الأول على الروسي كارن خاتشانوف (15) والثاني على البولندي هوبيرت هوركاش (11). وسبق لتسيتسيباس الذي فاز بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-4 ووصل إلى نصف النهائي للعام الثاني توالياً، أن ضمن قبل يوم مقعده في بطولة ايه تي الختامية للماسترز، وبلغ نصف النهائي من دون خسارة أي مجموعة.
وقال اليوناني «وصل مستواي إلى درجة مثيرة للاهتمام اليوم (الجمعة)، أفضل مما كان عليه في الأيام الأخيرة».
وسيواجه تسيتسيباس في نصف النهائي ديميتروف الفائز على البولندي هوبرت هوركاتش 6-1، 4-6، و6-4.
وقضت هذه الخسارة على آمال هوركاتش في التأهل إلى بطولة الماسترز التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين لهذا الموسم في تورينو الإيطالية في منتصف نوفمبر الحالي. وحجز كل من الألماني ألكسندر زفيريف ورونه آخر بطاقتين.
من جانبه يؤكد ديميتروف مستواه الجيد في الوقت الحالي، إذ وصل البلغاري البالغ من العمر 32 عاماً إلى نصف نهائي دورة تشنغدو الصينية، وربع نهائي بكين، ونصف نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف التي فاز بها هوركاتش.
وسبق لديميتروف بالفعل أن خاض نصف نهائي دورة باريس عام 2019، وخسر آنذاك أمام ديوكوفيتش.
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