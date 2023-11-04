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ديوكوفيتش يثأر من رونه ويبلغ نصف نهائي دورة باريس

11/4/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ثأر‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬الجمعة‭ ‬وبلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬باريس‭ ‬للماسترز‭ ‬الألف‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

وأهدر‭ ‬الصربي‭ ‬فرصة‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬لكنه‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الدنماركي‭ ‬الذي‭ ‬هزمه‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬7‭-‬5،‭ ‬6‭-‬7‭ (‬3/7‭)‬،‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭. ‬وسيواجه‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬حامل‭ ‬ستة‭ ‬ألقاب‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬انتهت‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة‭. ‬ويخوض‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬معوي،‭ ‬دورته‭ ‬الأولى‭ ‬لدى‭ ‬المحترفين،‭ ‬بعد‭ ‬إحراز‭ ‬لقبه‭ ‬الـ24‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

قال‭ ‬الصربي‭ ‬المخضرم‭ ‬البالغ‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬مماثلة‭ ‬لنهائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.
‬بمقدور‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬الفوز‭ ‬بأي‭ ‬مجموعة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬نولي‮»‬‭: ‬‮«‬خضت‭ ‬شوطاً‭ ‬فاصلاً‭ (‬تاي‭ ‬بريك‭) ‬سيئاً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬ربما‭ ‬الأسوأ‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬لكن‭ ‬مجدداً‭ ‬أشيد‭ ‬به‭ ‬لقوته‭ ‬الذهنية‭ ‬واللعب‭ ‬بصلابة‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬أسلوب‭ ‬مشابه‭. ‬تحرّك‭ ‬جيّد،‭ ‬دفاع‭ ‬جيّد‭ ‬وبمقدورنا‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأرضيات‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬خسارتين‭ ‬أمام‭ ‬المصنف‭ ‬سابعاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لديوكوفيتش‭ ‬على‭ ‬رونه‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬راهناً‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لديوكوفيتش‭ ‬الألماني‭ ‬بوريس‭ ‬بيكر‭.‬

تابع‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬‮«‬كان‭ ‬غريباً‭ ‬رؤية‭ ‬بوريس‭ ‬في‭ ‬المقصورة‭ ‬المقابلة‭. ‬أتمنى‭ ‬لهما‭ ‬الأفضل‮»‬‭. ‬وتفوّق‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بفضل‭ ‬إرسالاته،‭ ‬وكسر‭ ‬إرسال‭ ‬خصمه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬أهدر‭ ‬كرة‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬متقدّماً‭ ‬5‭-‬4،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسدّد‭ ‬الدنماركي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬فارضاً‭ ‬مجموعة‭ ‬ثالثة‭ ‬حاسمة‭.‬

لكن‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬كان‭ ‬مدمّراً‭ ‬في‭ ‬الثالثة،‭ ‬وكان‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬كافياً‭ ‬لبلوغه‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وفاو‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬توالياً،‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬الكاراس‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬ويمبلدون‭. ‬فاز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الثماني‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬باريس‭.‬

زفيريف‭ ‬ورونه‭ ‬إلى‭ ‬تورينو‭ ‬

وقبيل‭ ‬ذلك،‭ ‬انضم‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬المصنف‭ ‬سادساً‭ ‬عالمياً‭ ‬إلى‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ (‬17‭) ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بفوز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬كارن‭ ‬خاتشانوف‭ (‬15‭) ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬البولندي‭ ‬هوبيرت‭ ‬هوركاش‭ (‬11‭). ‬وسبق‭ ‬لتسيتسيباس‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً،‭ ‬أن‭ ‬ضمن‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ايه‭ ‬تي‭ ‬الختامية‭ ‬للماسترز،‭ ‬وبلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬أي‭ ‬مجموعة‭.‬

وقال‭ ‬اليوناني‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬مستواي‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وسيواجه‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ديميتروف‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬6-1،‭ ‬4‭-‬6،‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وقضت‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬هوركاتش‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭. ‬وحجز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬ورونه‭ ‬آخر‭ ‬بطاقتين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬يؤكد‭ ‬ديميتروف‭ ‬مستواه‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬وصل‭ ‬البلغاري‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬تشنغدو‭ ‬الصينية،‭ ‬وربع‭ ‬نهائي‭ ‬بكين،‭ ‬ونصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬هوركاتش‭.‬

وسبق‭ ‬لديميتروف‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وخسر‭ ‬آنذاك‭ ‬أمام‭ ‬ديوكوفيتش‭.‬


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