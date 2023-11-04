سابالينكا تتأهل وأنس جابر تودّع WTA بخسارة ساحقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كانكون (المكسيك) – (أ ف ب): حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً بطاقة نصف نهائي دورة دبليو تي ايه الختامية لموسم المحترفات في كرة المضرب، في مباراة عطلتها الامطار أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 6-2 و3-6 و6-3، الجمعة في كانكون المكسيكية، فيما ودّعت التونسية أنس جابر بخسارة ساحقة أمام البولندية إيغا شفيونتيك.
وضربت سابالينكا موعداً نارياً مع غريمتها شفيونتيك، الثانية عالمياً، بعد حلولها وصيفة في مجموعة باكالار وراء الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة خامسة والتي حققت ثلاثة انتصارات كاملة في دور المجموعات.
وبعد أن حققت فوزها على مدى يومين، أبقت سابالينكا (25 عاماً) على آمالها في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في نهاية الموسم.
كانت قد فازت في المجموعة الأولى وتأخرت في الثانية 3-5 عندما توقفت المباراة الخميس بسبب الأمطار.
بعد 16 ساعة عادت إلى ملعب الأرض الصلبة حيث لعبت ريباكينا بهدوء وعادلت بفضل ارسالاتها القوية في المجموعة الثانية.
عطّلت سابالينكا، بطلة أستراليا مطلع السنة، زخم اللاعبة المولودة في موسكو وحسمت المجموعة الثالثة بضرباتها الأمامية القويّة، وانقذت ارسالها بعد التعادل تسع مرات في الشوط الأول الذي دام 17 دقيقة.
علّقت سابالينكا بعد انتهاء المباراة في ساعتين و27 دقيقة «كانت معركة قاسية في ظروف صعبة. أنا سعيدة جداً لتحقيق الفوز في نهاية المطاف». وهذا الفوز الخامس في سبع مواجهات لسابالينكا على ريباكينا، منهية سلسلة من خسارتين أمامها، وهو ثامن فوز لها هذا الموسم على لاعبة مصنفة بين العشر الأوليات.
وتأمل سابالينكا في أن تصبح ثاني لاعبة تبلغ النهائي في عامين توالياً، بعد الأميركية سيرينا وليامس في 2013 و2014. وفي مجموعة تشيتومال، ألحقت شفيونتيك خسارة قاسية بالتونسية أنس جابر المصنفة سادسة 6-1 و6-2 في 67 دقيقة، لتتصدر مجموعتها بثلاثة انتصارات. وبعد فوز شفيونتيك، ضمنت الأميركية الشابة كوكو غوف مقعدها نصف النهائي، بعد أن كانت قد تغلّبت على بطلة ويمبلدون التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 5-7 و7-6 (7-4) و6-3. وتلتقي غوف مع مواطنتها بيغولا، بيد ان المواجهة بين سابالينكا وشفيونتيك هي التي ستخطف الأنظار.
صدارة التصنيف على المحك
وبحال فوز سابالينكا، ستنهي السنة في صدارة التصنيف العالمي، بيد ان البولندية البالغة 22 عاماً تأمل في الخروج فائزة ثم احراز اللقب كي تنتزع من البيلاروسية الصدارة.
وستكون إعادة لنصف نهائي العام الماضي في فورت وورث في تكساس، عندما خرجت سابالينكا فائزة 6-2 و2-6 و6-1.
شرحت سابالينكا «أعتقد ان لا يجب مقارنة دورة هذه السنة مع العام الماضي. دورتان في غاية الاختلاف، ظروف مختلفة. يمكنني القول اني هذه السنة أركّز فقط على أدائي وليس على كل تلك الأفكار (المرتبطة بصدارة التصنيف العالمي). هذه الأفكار تدور في ذهنك وتدمّرك نوعاً ما».
وتقاسمت اللاعبتان الفوز هذا الموسم في مبارتين جمعتهما على الأراضي الترابية. فازت شفيونتيك، بطلة رولان غاروس هذه السنة، في نهائي دورة شتوتغارت، فيما تفوّقت سابالينكا في مدريد.
وقالت شفيونتيك «سنرى كيف ستكون الظروف. المواجهات مع أرينا لا تكون سهلة أبداً. سأقدّم أفضل ما عندي وأركّز على طريقة لعبي. مواجهاتنا تكون صعبة من الناحيتين الجسدية والذهنية».
في المقابل، ستكون مباراة بيغولا وغوف أول نصف نهائي أميركي في الدورة النخبوية، منذ إعادة اعتماد دور المجموعات في عام 2003.
وبعد الاحتجاج على سوء أرضية الملعب وخطورته، تأثرت اللاعبات بالرياح العاتية والأمطار المتقطعة الجمعة.
حاولت غوف التركيز واعتمدت مقاربة شرسة في الشوط الفاصل ضمن المجموعة الثانية وتابعت الهجوم في الثالثة «من الواضح انه مع الرياح، من الصعب أن تكون شرساً كما ترغب، لأن ارتدادات الكرة تكون غريبة».
تابعت «أنا سعيدة لإجراء التعديلات وعدم الشعور بالإحباط الشديد لدى اهدار الكرات». وباتت غوف (19 عاماً) أوّل مراهقة تبلغ نصف النهائي منذ الدنماركية كارولين فوزنياكي في 2009.
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