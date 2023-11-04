سابالينكا تتأهل وأنس جابر تودّع WTA بخسارة ساحقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانكون‭ (‬المكسيك‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حجزت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬بطاقة‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬المحترفات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬عطلتها‭ ‬الامطار‭ ‬أمام‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية،‭ ‬فيما‭ ‬ودّعت‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬بخسارة‭ ‬ساحقة‭ ‬أمام‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭.‬

وضربت‭ ‬سابالينكا‭ ‬موعداً‭ ‬نارياً‭ ‬مع‭ ‬غريمتها‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬الثانية‭ ‬عالمياً،‭ ‬بعد‭ ‬حلولها‭ ‬وصيفة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬باكالار‭ ‬وراء‭ ‬الأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬المصنفة‭ ‬خامسة‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬حققت‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين،‭ ‬أبقت‭ ‬سابالينكا‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬على‭ ‬آمالها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

كانت‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وتأخرت‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬3-5‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬المباراة‭ ‬الخميس‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭.‬

بعد‭ ‬16‭ ‬ساعة‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬الأرض‭ ‬الصلبة‭ ‬حيث‭ ‬لعبت‭ ‬ريباكينا‭ ‬بهدوء‭ ‬وعادلت‭ ‬بفضل‭ ‬ارسالاتها‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

عطّلت‭ ‬سابالينكا،‭ ‬بطلة‭ ‬أستراليا‭ ‬مطلع‭ ‬السنة،‭ ‬زخم‭ ‬اللاعبة‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬وحسمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بضرباتها‭ ‬الأمامية‭ ‬القويّة،‭ ‬وانقذت‭ ‬ارسالها‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬دام‭ ‬17‭ ‬دقيقة‭.‬

علّقت‭ ‬سابالينكا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و27‭ ‬دقيقة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬معركة‭ ‬قاسية‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭. ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬جداً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‮»‬‭. ‬وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مواجهات‭ ‬لسابالينكا‭ ‬على‭ ‬ريباكينا،‭ ‬منهية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬خسارتين‭ ‬أمامها،‭ ‬وهو‭ ‬ثامن‭ ‬فوز‭ ‬لها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬لاعبة‭ ‬مصنفة‭ ‬بين‭ ‬العشر‭ ‬الأوليات‭.‬

وتأمل‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬ثاني‭ ‬لاعبة‭ ‬تبلغ‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬عامين‭ ‬توالياً،‭ ‬بعد‭ ‬الأميركية‭ ‬سيرينا‭ ‬وليامس‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬و2014‭. ‬وفي‭ ‬مجموعة‭ ‬تشيتومال،‭ ‬ألحقت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬بالتونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬المصنفة‭ ‬سادسة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬67‭ ‬دقيقة،‭ ‬لتتصدر‭ ‬مجموعتها‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭. ‬وبعد‭ ‬فوز‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬ضمنت‭ ‬الأميركية‭ ‬الشابة‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬مقعدها‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تغلّبت‭ ‬على‭ ‬بطلة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬التشيكية‭ ‬ماركيتا‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬5‭-‬7‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و6‭-‬3‭. ‬وتلتقي‭ ‬غوف‭ ‬مع‭ ‬مواطنتها‭ ‬بيغولا،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬سابالينكا‭ ‬وشفيونتيك‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ستخطف‭ ‬الأنظار‭.‬

صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬

وبحال‭ ‬فوز‭ ‬سابالينكا،‭ ‬ستنهي‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬البولندية‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬فائزة‭ ‬ثم‭ ‬احراز‭ ‬اللقب‭ ‬كي‭ ‬تنتزع‭ ‬من‭ ‬البيلاروسية‭ ‬الصدارة‭.‬

وستكون‭ ‬إعادة‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬فورت‭ ‬وورث‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬عندما‭ ‬خرجت‭ ‬سابالينكا‭ ‬فائزة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

شرحت‭ ‬سابالينكا‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬مقارنة‭ ‬دورة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬مع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬دورتان‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الاختلاف،‭ ‬ظروف‭ ‬مختلفة‭. ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬اني‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬أركّز‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أدائي‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الأفكار‭ (‬المرتبطة‭ ‬بصدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭). ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬ذهنك‭ ‬وتدمّرك‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‮»‬‭.‬

وتقاسمت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الفوز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مبارتين‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الترابية‭. ‬فازت‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬بطلة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬فيما‭ ‬تفوّقت‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬مدريد‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬سنرى‭ ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬الظروف‭. ‬المواجهات‭ ‬مع‭ ‬أرينا‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أبداً‭. ‬سأقدّم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬عندي‭ ‬وأركّز‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬لعبي‭. ‬مواجهاتنا‭ ‬تكون‭ ‬صعبة‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الجسدية‭ ‬والذهنية‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬بيغولا‭ ‬وغوف‭ ‬أول‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬النخبوية،‭ ‬منذ‭ ‬إعادة‭ ‬اعتماد‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬

وبعد‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬وخطورته،‭ ‬تأثرت‭ ‬اللاعبات‭ ‬بالرياح‭ ‬العاتية‭ ‬والأمطار‭ ‬المتقطعة‭ ‬الجمعة‭.‬

حاولت‭ ‬غوف‭ ‬التركيز‭ ‬واعتمدت‭ ‬مقاربة‭ ‬شرسة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وتابعت‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬الرياح،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شرساً‭ ‬كما‭ ‬ترغب،‭ ‬لأن‭ ‬ارتدادات‭ ‬الكرة‭ ‬تكون‭ ‬غريبة‮»‬‭.‬

تابعت‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬لإجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬وعدم‭ ‬الشعور‭ ‬بالإحباط‭ ‬الشديد‭ ‬لدى‭ ‬اهدار‭ ‬الكرات‮»‬‭. ‬وباتت‭ ‬غوف‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬أوّل‭ ‬مراهقة‭ ‬تبلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬منذ‭ ‬الدنماركية‭ ‬كارولين‭ ‬فوزنياكي‭ ‬في‭ ‬2009‭.‬



