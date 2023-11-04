كوري يقود ووريرز إلى فوز قاتل في افتتاح ((الكأس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬زرع‭ ‬الموزّع‭ ‬المخضرم‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬سلة‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬وقاد‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬141‭-‬139،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

وكانت‭ ‬الأمسية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬بنظام‭ ‬الكأس‭ ‬التي‭ ‬يأمل‭ ‬منها‭ ‬مفوّض‭ ‬الدوري‭ ‬آدم‭ ‬سيلفر‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬اهتماماً‭ ‬إضافياً‭ ‬للمباريات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الموسم‭.‬

وقُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمس،‭ ‬وسيلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لتحديد‭ ‬المتصدرين‭ ‬الست‭ ‬الذين‭ ‬سينضم‭ ‬إليهم‭ ‬فريقان‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬وتُحتسب‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭.‬

وبعد‭ ‬خسارة‭ ‬افتتاحية،‭ ‬حقق‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً‭ ‬ليحتل‭ ‬وصافة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬بالرصيد‭ ‬عينه‭ ‬مع‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تغيير‭ ‬هوية‭ ‬المتصدر‭ ‬23‭ ‬مرّة،‭ ‬تعادلت‭ ‬الأرقام‭ ‬139‭-‬139،‭ ‬عندما‭ ‬أخذ‭ ‬كوري،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬فاخترق‭ ‬منطقة‭ ‬السلة‭ ‬ولعب‭ ‬كرة‭ ‬ساقطة‭ ‬قبل‭ ‬عشرَين‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭.‬

وبعد‭ ‬احتجاج‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬درايموند‭ ‬غرين‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬للكرة‭ ‬قبل‭ ‬دخولها‭ ‬السلة،‭ ‬ارتأى‭ ‬الحكام‭ ‬ان‭ ‬السلة‭ ‬قانونية‭.‬

وكان‭ ‬كوري‭ (‬35‭ ‬نقطة‭) ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬ثلاثين‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬ثلاثيات،‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وأضاف‭ ‬المخضرم‭ ‬الآخر‭ ‬كلاي‭ ‬تومسون‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬4‭ ‬ثلاثيات،‭ ‬فيما‭ ‬مرّر‭ ‬الموزّع‭ ‬البديل‭ ‬المخضرم‭ ‬كريس‭ ‬بول‭ ‬13‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭.‬

ولدى‭ ‬الخاسر‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬نجمه‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬ركبته،‭ ‬كان‭ ‬مواطنه‭ ‬لو‭ ‬دورت‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬مع‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬تشيت‭ ‬هولمغرين‭ ‬24‭. ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬‮«‬شاي‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬لقمة‭ ‬سائغة‭. ‬تقدم‭ ‬ووريرز‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬بين‭ ‬الشوطين،‭ ‬لكن‭ ‬دورت‭ ‬سجل‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬مطلع‭ ‬الثالث‭ ‬ليضع‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬خمس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقاتل‭ ‬ووريرز‭ ‬ويعادل‭ ‬106‭-‬106‭ ‬مطلع‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬ووريرز‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭: ‬‮«‬ضغطوا‭ ‬علينا‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‮»‬،‭ ‬مقراً‭ ‬بالخوف‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الفيديو‭ ‬لحسم‭ ‬الهجمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكوري‭.‬

وشرح‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬شاهدت‭ ‬الإعادة‭ ‬بدا‭ ‬وكأن‭ ‬درايموند‭ ‬لمس‭ ‬اطار‭ ‬السلة‭. ‬اعتقد‭ ‬انهم‭ ‬حاولوا‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تدخل‭ ‬درايموند‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬الرمية‭.. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬نجونا‮»‬‭.‬

خسارة‭ ‬أولى‭ ‬لدالاس‭ ‬

وألحق‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بدالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬125‭-‬114‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬أوروبية‭ ‬شرقية،‭ ‬حسم‭ ‬العملاق‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬المعركة‭ ‬مع‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش،‭ ‬مسجلاً‭ ‬33‭ ‬نقطة،‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات،‭ ‬مقابل‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬و8‭ ‬تمريات‭ ‬حاسمة‭ ‬للاعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاماً‭. ‬وحقق‭ ‬يوكيتش،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬معدّل‭ ‬تسجيل‭ ‬مرتفعا‭ (‬14‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬محاولة‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬لدونتشيتش،‭ ‬ليعوّض‭ ‬دنفر‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وسجّل‭ ‬دنفر‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬فرصه‭ ‬الثانية،‭ ‬مسيطراً‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬تحت‭ ‬السلة‭.‬

وأضاف‭ ‬للفائز‭ ‬مايكل‭ ‬بورتر‭ ‬جونيور‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬الكندي‭ ‬كمال‭ ‬موراي‭ ‬وآرون‭ ‬غوردون‭ ‬18‭.‬

ولدى‭ ‬الخاسر،‭ ‬عاد‭ ‬الموزّع‭ ‬النجم‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬مبارتين‭ ‬وسجل‭ ‬22‭ ‬نقطة‭.‬

وراح‭ ‬الفوز‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬لمصلحة‭ ‬إنديانا‭ ‬بيسرز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬121-116،‭ ‬بفضل‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬للاعب‭ ‬ارتكازه‭ ‬مايلز‭ ‬تيرنر‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬محاولات،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬الأفضل‭ ‬لدى‭ ‬الخاسر‭ ‬مع‭ ‬38‭ ‬نقطة‭. ‬وسجل‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاثين‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير،‭ ‬ليقود‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬110‭-‬105‭.‬

ورغم‭ ‬تسجيله‭ ‬45‭ ‬نقطة،‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثية‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬وضعت‭ ‬نيكس‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬103-101،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬جايلن‭ ‬برانسون‭ ‬خرج‭ ‬خاسراً‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألق‭ ‬ليلارد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاسم‭. ‬وسجل‭ ‬لميلووكي‭ ‬نجمه‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬و8‭ ‬متابعات‭.‬

وفي‭ ‬شيكاغو،‭ ‬سقط‭ ‬بولز‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬10‭-‬7‭-‬109،‭ ‬بعد‭ ‬تألق‭ ‬الثنائي‭ ‬دوريان‭ ‬فيني‭-‬سميث‭ (‬21‭ ‬نقطة‭) ‬وميكال‭ ‬بريدجز‭ (‬20‭).‬

وفي‭ ‬بورتلاند،‭ ‬تخطى‭ ‬بلايزرز‭ ‬ضيفه‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬115‭-‬113‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭.‬