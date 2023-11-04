كوري يقود ووريرز إلى فوز قاتل في افتتاح ((الكأس))

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس – (أ ف ب): زرع الموزّع المخضرم ستيفن كوري سلة في الرمق الأخير وقاد غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 141-139، يوم الجمعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه).
وكانت الأمسية الأولى من البطولة الجديدة «إن-سيزون» بنظام الكأس التي يأمل منها مفوّض الدوري آدم سيلفر أن تمنح اهتماماً إضافياً للمباريات في وقت مبكر من الموسم.
وقُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمس، وسيلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر لتحديد المتصدرين الست الذين سينضم إليهم فريقان في ربع النهائي. وتُحتسب جميع مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري أن بي ايه وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيغاس.
وبعد خسارة افتتاحية، حقق غولدن ستايت فوزه الخامس توالياً ليحتل وصافة المنطقة الغربية بالرصيد عينه مع دنفر ناغتس حامل اللقب.
وفي مباراة شهدت تغيير هوية المتصدر 23 مرّة، تعادلت الأرقام 139-139، عندما أخذ كوري، بطل الدوري أربع مرات، الأمور على عاتقه فاخترق منطقة السلة ولعب كرة ساقطة قبل عشرَين من الثانية على انتهاء الوقت.
وبعد احتجاج أوكلاهوما على متابعة درايموند غرين (15 نقطة) للكرة قبل دخولها السلة، ارتأى الحكام ان السلة قانونية.
وكان كوري (35 نقطة) أفضل مسجّل في المباراة مع ثلاثين نقطة بينها 5 ثلاثيات، 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف المخضرم الآخر كلاي تومسون 18 نقطة بينها 4 ثلاثيات، فيما مرّر الموزّع البديل المخضرم كريس بول 13 كرة حاسمة.
ولدى الخاسر الذي غاب عنه نجمه الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر لإصابة في ركبته، كان مواطنه لو دورت أفضل مسجّل مع 29 نقطة، وأضاف تشيت هولمغرين 24. وحتى في ظل غياب «شاي»، لم يكن أوكلاهوما لقمة سائغة. تقدم ووريرز بفارق نقطتين بين الشوطين، لكن دورت سجل 11 نقطة مطلع الثالث ليضع فريقه في الصدارة بفارق خمس، قبل أن يقاتل ووريرز ويعادل 106-106 مطلع الربع الأخير.
وقال مدرب ووريرز ستيف كير: «ضغطوا علينا طوال المباراة»، مقراً بالخوف بعد اللجوء إلى الفيديو لحسم الهجمة الأخيرة لكوري.
وشرح: «عندما شاهدت الإعادة بدا وكأن درايموند لمس اطار السلة. اعتقد انهم حاولوا تحديد ما إذا كان تدخل درايموند أثر على الرمية.. لكن في نهاية المطاف نجونا».
خسارة أولى لدالاس
وألحق دنفر ناغتس حامل اللقب الخسارة الأولى بدالاس مافريكس 125-114.
وفي مواجهة أوروبية شرقية، حسم العملاق الصربي نيكولا يوكيتش المعركة مع السلوفيني لوكا دونتشيتش، مسجلاً 33 نقطة، 14 نقطة و9 متابعات، مقابل 34 نقطة، 10 متابعات و8 تمريات حاسمة للاعب ريال مدريد الإسباني السابق البالغ 24 عاماً. وحقق يوكيتش، أفضل لاعب مرتين في الدوري، معدّل تسجيل مرتفعا (14 من 16 محاولة)، مقابل 11 من 24 لدونتشيتش، ليعوّض دنفر خسارته الأولى هذا الموسم.
وسجّل دنفر 20 نقطة من فرصه الثانية، مسيطراً على منطقة تحت السلة.
وأضاف للفائز مايكل بورتر جونيور 24 نقطة و9 متابعات، وكل من الكندي كمال موراي وآرون غوردون 18.
ولدى الخاسر، عاد الموزّع النجم كايري إرفينغ بعد غياب مبارتين وسجل 22 نقطة.
وراح الفوز الاول من المسابقة الجديدة «إن-سيزون» لمصلحة إنديانا بيسرز على ضيفه كليفلاند كافالييرز 121-116، بفضل 27 نقطة للاعب ارتكازه مايلز تيرنر الذي سجل 4 ثلاثيات من 5 محاولات، فيما كان دونوفان ميتشل الأفضل لدى الخاسر مع 38 نقطة. وسجل داميان ليلارد 15 من نقاطه الثلاثين في الربع الأخير، ليقود ميلووكي باكس إلى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 110-105.
ورغم تسجيله 45 نقطة، بينها ثلاثية قبل دقيقة من نهاية الوقت وضعت نيكس في المقدمة 103-101، إلا ان جايلن برانسون خرج خاسراً من المواجهة في ظل تألق ليلارد في الوقت الحاسم. وسجل لميلووكي نجمه يانيس أنتيتوكونمبو 22 نقطة و8 متابعات.
وفي شيكاغو، سقط بولز أمام ضيفه بروكلين نتس 10-7-109، بعد تألق الثنائي دوريان فيني-سميث (21 نقطة) وميكال بريدجز (20).
وفي بورتلاند، تخطى بلايزرز ضيفه ممفيس غريزليز 115-113 بعد التمديد.
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