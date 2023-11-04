((إف سي باريس)) يسمح لجماهيره بالحضور بالمجان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬نادي‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬باريس‭ ‬المنافس‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السماح‭ ‬لجماهيره‭ ‬بحضور‭ ‬مباريات‭ ‬فريق‭ ‬الرجال‭ ‬وكذلك‭ ‬مباريات‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للسيدات‭ ‬بالمجان،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وذكر‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬جرى‭ ‬تطويره‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬وأنه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مبارياته‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع،‭ ‬سواء‭ ‬عائلات‭ ‬أو‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء،‭ ‬وسواء‭ ‬كانوا‭ ‬مشجعين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬لا،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العمر‭ ‬والمستوى‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬‮«‬أيضا‭ ‬جرى‭ ‬تصميمه‭ ‬للتحفيز‭ ‬على‭ ‬السخاء‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جمع‭ ‬أموال‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاريع‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وقال‭ ‬بيير‭ ‬فيراتشي‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬باريس‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬لدعم‭ ‬المشروع‭ ‬الطموح‭ ‬والرائد،‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬الإطار‭ ‬البسيط‭ ‬للرياضة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬تنقلها،‭ ‬نريد‭ ‬حشد‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬نادينا‭ ‬وفرقنا،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬التزام‭ ‬قوي‭ ‬ومقنع‮»‬‭.‬







