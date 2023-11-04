((إف سي باريس)) يسمح لجماهيره بالحضور بالمجان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (د ب أ): قرر نادي إف سي باريس المنافس بدوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم السماح لجماهيره بحضور مباريات فريق الرجال وكذلك مباريات الفريق الأول للسيدات بالمجان، بدءا من مباراته المقبلة حتى نهاية الموسم.
وذكر اف سي باريس في بيان أمس السبت أن المشروع جرى تطويره على مدار عدة أشهر وأنه يرغب في أن تكون مبارياته متاحة للجميع، سواء عائلات أو مجموعات من الأصدقاء، وسواء كانوا مشجعين لكرة القدم أو لا، بصرف النظر عن العمر والمستوى الاجتماعي.
وأضاف البيان أن المشروع «أيضا جرى تصميمه للتحفيز على السخاء» من خلال جمع أموال في كل مباراة من أجل المشاريع الاجتماعية.
وقال بيير فيراتشي رئيس نادي باريس: «نشعر بالفخر لدعم المشروع الطموح والرائد، الذي يتجاوز الإطار البسيط للرياضة من حيث القيم التي تنقلها، نريد حشد الناس حول نادينا وفرقنا، مع تقديم التزام قوي ومقنع».
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