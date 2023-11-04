Sunday, 05 November 2023 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الإنجليزي يعيد فتح ملف تونالي

11/4/2023 7:19:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فتح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الإيطالي‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬قد‭ ‬خالف‭ ‬لوائح‭ ‬المراهنات‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬نيوكاسل‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإيطالي‭ ( ‬23عاما‭) ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬نيوكاسل‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬67‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إيقافه‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وجرى‭ ‬اتهام‭ ‬تونالي‭ ‬بالرهان‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬تتضمن‭ ‬فريقيه‭ ‬السابقين‭ ‬بريشيا‭ ‬وميلان‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬لعبه‭ ‬معهما‭. ‬وصدق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭) ‬على‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬تونالي‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬الاقرار‭ ‬بالاتهامات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬جزء‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬المراهنات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭.‬

وعلمت‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬يحقق‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬تورط‭ ‬تونالي‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬في‭ ‬المراهنات‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬إنجلترا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اعترف‭ ‬دان‭ ‬أشورث‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لنادي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بأن‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬تونالي‭ ‬‮«‬زوبعة‮»‬‭ ‬و«صدمة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أشورث‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬صادما‭ ‬ومفاجأة‭ ‬كبيرة،‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬جديدا‭ ‬علينا‭ ‬جميعا،‭ ‬لقد‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬ندري‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬علمنا‭ ‬بتلك‭ ‬الادعاءات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لقد‭ ‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬ممثليه‭ ‬وحدث‭ ‬الأمر‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬فكرنا‭ ‬أولا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬لاعبنا،‭ ‬إنه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬عائلتنا،‭ ‬وأن‭ ‬نساعده‭ ‬ونقدم‭ ‬له‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه،‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بالضبط‭ ‬وأن‭ ‬نعمل‭ ‬بشكل‭ ‬متصل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‮»‬‭.‬


MENAFN04112023000055011008ID1107372664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث