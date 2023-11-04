الاتحاد الإنجليزي يعيد فتح ملف تونالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا في إذا ما كان الإيطالي ساندرو تونالي قد خالف لوائح المراهنات بعد انضمامه إلى فريق نيوكاسل. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لاعب الوسط الإيطالي ( 23عاما) انضم إلى نيوكاسل قادما من ميلان في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار) هذا الصيف، قبل أن يتم إيقافه مدة 10 أشهر من جانب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وجرى اتهام تونالي بالرهان على مباريات تتضمن فريقيه السابقين بريشيا وميلان خلال فترات لعبه معهما. وصدق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على القرار بعد موافقة تونالي على صفقة الاقرار بالاتهامات التي كانت جزء التحقيق في نشاط المراهنات غير القانونية.
وعلمت (بي ايه ميديا) أن الاتحاد الإنجليزي يحقق الآن في تورط تونالي من عدمه في المراهنات منذ انتقاله إلى إنجلترا.
من جانبه، اعترف دان أشورث المدير الرياضي لنادي نيوكاسل بأن التحقيق مع تونالي «زوبعة» و«صدمة كبيرة».
وقال أشورث: «كان الأمر صادما ومفاجأة كبيرة، التعامل مع الأمر كان جديدا علينا جميعا، لقد جاء من حيث لا ندري».
وأضاف: «علمنا بتلك الادعاءات للمرة الأولى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لقد تحدثت مع ممثليه وحدث الأمر بسرعة كبيرة».
وتابع: «فكرنا أولا في حماية لاعبنا، إنه جزء من عائلتنا، وأن نساعده ونقدم له الدعم الذي يحتاج إليه، كنا بحاجة إلى معرفة ما حدث بالضبط وأن نعمل بشكل متصل مع السلطات».
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