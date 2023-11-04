الاتحاد الإنجليزي يعيد فتح ملف تونالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فتح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الإيطالي‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬قد‭ ‬خالف‭ ‬لوائح‭ ‬المراهنات‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬نيوكاسل‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإيطالي‭ ( ‬23عاما‭) ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬نيوكاسل‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬67‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إيقافه‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وجرى‭ ‬اتهام‭ ‬تونالي‭ ‬بالرهان‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬تتضمن‭ ‬فريقيه‭ ‬السابقين‭ ‬بريشيا‭ ‬وميلان‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬لعبه‭ ‬معهما‭. ‬وصدق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭) ‬على‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬تونالي‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬الاقرار‭ ‬بالاتهامات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬جزء‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬المراهنات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭.‬

وعلمت‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬يحقق‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬تورط‭ ‬تونالي‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬في‭ ‬المراهنات‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬إنجلترا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اعترف‭ ‬دان‭ ‬أشورث‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لنادي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بأن‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬تونالي‭ ‬‮«‬زوبعة‮»‬‭ ‬و«صدمة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أشورث‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬صادما‭ ‬ومفاجأة‭ ‬كبيرة،‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬جديدا‭ ‬علينا‭ ‬جميعا،‭ ‬لقد‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬ندري‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬علمنا‭ ‬بتلك‭ ‬الادعاءات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لقد‭ ‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬ممثليه‭ ‬وحدث‭ ‬الأمر‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬فكرنا‭ ‬أولا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬لاعبنا،‭ ‬إنه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬عائلتنا،‭ ‬وأن‭ ‬نساعده‭ ‬ونقدم‭ ‬له‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه،‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بالضبط‭ ‬وأن‭ ‬نعمل‭ ‬بشكل‭ ‬متصل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‮»‬‭.‬



