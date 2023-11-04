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ألمانيا تقيل مدربة منتخب السيدات

11/4/2023 7:19:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دورتموند‭ (‬ألمانيا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مدرّبة‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬مارتينا‭ ‬فوس‭-‬تيكلنبورغ،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬المخيّب‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭.‬

وأصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بياناً‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬عقد‭ ‬فوس‭-‬تيكلنبورغ‭ ‬فُسخ‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الأداء‭ ‬المخيّب‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ (‬2023‭) ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بداية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‮»‬‭. ‬وخرج‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مرتين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

وشكر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬المدربة‭ ‬لقيامها‭ ‬‮«‬بمساهمات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬فوس‭-‬تيكلنبورغ،‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬ألمانيا‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2022‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬إنكلترا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬مرضية‭ ‬منذ‭ ‬عودة‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬أستراليا‭.‬

وتعرّضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬بعدما‭ ‬تبيّن‭ ‬انها‭ ‬ذهبت‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬دون‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬تقييم‭ ‬بعد‭ ‬المونديال‭.‬

وقالت‭ ‬نجمة‭ ‬الوسط‭ ‬لينا‭ ‬أوبردورف‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬ان‭ ‬قرارات‭ ‬المدربة‭ ‬‮«‬طرحت‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وشرحت‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬شيئاً‭ ‬مختلفاً‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬كان‭ ‬بالمقدور‭ ‬توضيح‭ ‬ماذا‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬ثم‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬في‭ ‬إجازة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬غيابها،‭ ‬قاد‭ ‬المنتخب‭ ‬هورست‭ ‬هروبيش‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬مرتين‭ ‬وخسر‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭.‬

وتولت‭ ‬فوس‭-‬تيكلنبورغ‭ (‬55‭ ‬عاماً‭) ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬منذ‭ ‬2009،‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬منتخب‭ ‬سويسرا‭.‬

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