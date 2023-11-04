ألمانيا تقيل مدربة منتخب السيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دورتموند (ألمانيا) – (أ ف ب): أقال الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس السبت مدرّبة منتخب السيدات مارتينا فوس-تيكلنبورغ، بعد ثلاثة أشهر من الخروج المخيّب في دور المجموعات لكأس العالم.
وأصدر الاتحاد بياناً قال فيه ان عقد فوس-تيكلنبورغ فُسخ بسبب «الأداء المخيّب للمنتخب الوطني للسيدات في كأس العالم (2023) في أستراليا ونيوزيلندا».
وأضاف الاتحاد الألماني ان «الفريق بحاجة إلى بداية جديدة على صعيد القيادة الرياضية». وخرج حامل اللقب مرتين من دور المجموعات للمرة الأولى في مونديال 2023، بعد الفوز مرة في ثلاث مباريات.
وشكر رئيس الاتحاد الألماني المدربة لقيامها «بمساهمات مهمة في كرة القدم النسائية». وكانت فوس-تيكلنبورغ، التي قادت ألمانيا إلى نهائي كأس أوروبا 2022 حيث خسرت أمام إنكلترا 1-2 بعد التمديد، في إجازة مرضية منذ عودة المنتخب من أستراليا.
وتعرّضت لانتقادات بعدما تبيّن انها ذهبت في إجازة دون المشاركة في جلسات تقييم بعد المونديال.
وقالت نجمة الوسط لينا أوبردورف في أكتوبر ان قرارات المدربة «طرحت علامات استفهام بالنسبة إلي».
وشرحت: «كنت أتمنى شيئاً مختلفاً. على سبيل المثال، كان بالمقدور توضيح ماذا حصل في كأس العالم، ثم أن تذهب في إجازة».
وفي غيابها، قاد المنتخب هورست هروبيش الذي فاز مرتين وخسر مرة في ثلاث مباريات ضمن دوري الأمم.
وتولت فوس-تيكلنبورغ (55 عاماً) تدريب منتخب ألمانيا منذ 2009، بعد ست سنوات على رأس منتخب سويسرا.
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