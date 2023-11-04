ميسي لا يستبعد المشاركة في مونديال 2026

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬إمكانية‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ليكيب‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬آنذاك‭.‬

ويقام‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬وكندا‭ ‬وأمريكا،‭ ‬وقبلها‭ ‬سيشارك‭ ‬ميسي‭ ‬لاعب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬أمريكا،‭ ‬حيث‭ ‬يحمل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أيضا‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للبطولة‭.‬

وأشار‭ ‬ميسي‭ ‬المتوج‭ ‬حديثا‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬ترغب‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات،‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬تصبح‭ ‬بطلا‭ ‬للعالم‮»‬‭.‬

وتوج‭ ‬ميسي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وقال‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬آخر‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المونديال‭.‬

وأوضح‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ليكيب‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬البعيد،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالمشاركة،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الشعور‭ ‬جيدا‭ ‬وأن‭ ‬تقوم‭ ‬بواجبك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أضع‭ ‬في‭ ‬اعتباري‭ ‬كم‭ ‬سيبلغ‭ ‬عمري‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬لكن‭ ‬لنر‭ ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬حالتي‭ ‬الجسدية‭ ‬حينذاك‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ميسي‭ ‬أنه‭ ‬يفتقد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وهي‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬توج‭ ‬بها‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬برشلونة،‭ ‬لكن‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتطلع‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا،‭ ‬بعدما‭ ‬حصد‭ ‬كل‭ ‬الألقاب‭ ‬الممكنة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الطويلة‭ ‬مع‭ ‬برشلونة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عامين‭ ‬قضاهما‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭.‬