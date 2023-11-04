تأييد تغريم برشلونة 500 ألف يورو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تقرر‭ ‬تأييد‭ ‬الغرامة‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاكه‭ ‬قواعد‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬النادي‭ ‬باستئناف‭.‬

وتم‭ ‬تغريم‭ ‬برشلونة‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬531‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬لهيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسبب‭ ‬الإبلاغ‭ ‬الخاطئ‭ ‬عن‭ ‬الأرباح‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الأصول‭ ‬غير‭ ‬الملموسة،‭ ‬بخلاف‭ ‬انتقالات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2022‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعتبر‭ ‬إيرادات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭.‬

والآن،‭ ‬رفضت‭ ‬دائرة‭ ‬الاستئناف‭ ‬لهيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬استئناف‭ ‬النادي‭ ‬وأقرت‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الأرباح‭ ‬التي‭ ‬أفاد‭ ‬بها‭ ‬النادي‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ،‭ ‬ولكن‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬متعلقة‭ ‬بوضع‭ ‬برشلونة‭ ‬بيع‭ ‬حقوق‭ ‬البث‭ ‬المستقبلية‭ ‬كأرباح‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬2022‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬باع‭ ‬برشلونة‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬البث‭ ‬المحلية‭ ‬لمبارياته‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الـ25‭ ‬عاما‭ ‬المقبلة‭ ‬لشركة‭ ‬الاستثمار‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬سيكث‭ ‬ستريت‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬شراء‭ ‬أول‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬يساوي‭ ‬267‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬النادي‭.‬