تأييد تغريم برشلونة 500 ألف يورو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): تقرر تأييد الغرامة المفروضة على فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بسبب انتهاكه قواعد إعداد التقارير المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد أن تقدم النادي باستئناف.
وتم تغريم برشلونة 500 ألف يورو (531 ألف دولار) في يوليو الماضي من قبل الدائرة الأولى لهيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب الإبلاغ الخاطئ عن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأصول غير الملموسة، بخلاف انتقالات اللاعبين، في العام الماضي 2022 والتي لم تكن تعتبر إيرادات ذات صلة.
والآن، رفضت دائرة الاستئناف لهيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم استئناف النادي وأقرت العقوبة التي فرضتها الدائرة الأولى ولم يذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على وجه التحديد ما هي الأرباح التي أفاد بها النادي بشكل خاطئ، ولكن علمت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه متعلقة بوضع برشلونة بيع حقوق البث المستقبلية كأرباح في حسابات 2022.
في عام 2022، باع برشلونة 25 في المئة من حقوق البث المحلية لمبارياته التي تقام على مدار الـ25 عاما المقبلة لشركة الاستثمار العالمية «سيكث ستريت».
وذكرت الشركة أن شراء أول 10 في المئة من تلك الحقوق في يونيو من العام الماضي كان يساوي 267 مليون يورو حصل عليها النادي.
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