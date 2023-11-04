(كاف) يعدّل موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباراتي ذهاب
وإياب نهائي الدوري الإفريقي، بين الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.
وقال كاف عبر موقعه الرسمي الجمعة إن الوداد سيستضيف صن داونر يوم الأحد المقبل في مباراة الذهاب بالمغرب على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأضاف ان مواجهة الاياب ستقام في جنوب افريقيا يوم 12 نوفمبر الجاري بدلا من يوم 11 بالشهر ذاته.
يذكر أن
الوداد تأهل للنهائي عقب تغلبه على الترجي بضربات الترجيح في قبل النهائي، فيما بلغ صن داونز المباراة ذاتها بتفوقه على الأهلي المصري 1/صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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