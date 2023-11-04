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(كاف) يعدّل موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي

11/4/2023 7:19:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مواعيد‭ ‬مباراتي‭ ‬ذهاب‮
‬وإياب‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الإفريقي،‭ ‬بين‭ ‬الوداد‭ ‬المغربي‭ ‬وماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭.‬

وقال‭ ‬كاف‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الوداد‭ ‬سيستضيف‭ ‬صن‭ ‬داونر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬بالمغرب‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬مواجهة‭ ‬الاياب‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬بالشهر‭ ‬ذاته‭.‬

يذكر‭ ‬أن
الوداد‭ ‬تأهل‭ ‬للنهائي‭ ‬عقب‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الترجي‭ ‬بضربات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬المباراة‭ ‬ذاتها‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬مباراتي‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب‭.‬

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