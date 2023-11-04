الوداد وماميلودي يخوضان معركة اللقب التاريخي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدار‭ ‬البيضاء‭ (‬المغرب‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬الوداد‭ ‬الرياضي‭ ‬المغربي‭ ‬وماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬نزالاً‭ ‬قوياً‭ ‬وتاريخياً،‭ ‬عندما‭ ‬يتواجهان‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬الوداد‭ ‬انتزع‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬‮«‬الدربي‭ ‬المغاربي‮»‬‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬5‭-‬4‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬حمادي‭ ‬العقربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬رادس‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬الترجي‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬الوداد‭ ‬كان‭ ‬فاز‭ ‬ذهاباً‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬على‭ ‬ارضه‭.‬

أما‭ ‬ماميلودي،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بإقصائه‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬معه‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬حسم‭ ‬لقاء‭ ‬الذهاب‭ ‬لصالحه‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭. ‬وبالتالي،‭ ‬كرّس‭ ‬صنداونز‭ ‬عقدته‭ ‬للنادي‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬عندما‭ ‬تغلّب‭ ‬عليه‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬2021‭ ‬وتعادل‭ ‬معه‭ ‬إيابا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬العريق‭.‬

وخسر‭ ‬الأهلي‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬بعدها‭ ‬أمام‭ ‬صنداونز‭.‬

لكن‭ ‬مدرب‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬رولاني‭ ‬موكوينا‭ ‬قال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬أصدقاء‭. ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬الناس‭ ‬وسنكنّ‭ ‬دائماً‭ ‬احتراماً‭ ‬للأهلي‭ ‬ومصر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬تواضع‭ ‬أجلس‭ ‬أمامكم،‭ ‬أول‭ ‬عزاء‭ ‬للأهلي‭. ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التواضع‭ ‬والاحترام‭. ‬لكن‭ ‬اسمحوا‭ ‬لي‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬أهنئ‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬ناديه‭ ‬‮«‬أظهر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشخصية‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬النشاط‭ ‬والمثابرة‭ (...) ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وبهذا،‭ ‬ينتقل‭ ‬موكوينا‭ ‬ورجاله‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬الوداد‭ ‬سيستضيف‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬الخامس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تستضيف‭ ‬بريتوريا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوفتوس‭ ‬فيرسفيلد‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭.‬





فوز‭ ‬تأبيني؟‭ ‬

وبالتالي،‭ ‬سيسعى‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬ألقاب‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬جائزتها‭ ‬الأولى‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أميركي،‭ ‬فيما‭ ‬يتحصّل‭ ‬الوصيف‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ومليون‭ ‬دولار‭ ‬لمن‭ ‬بلغ‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

بعد‭ ‬إقصاء‭ ‬الترجي،‭ ‬لم‭ ‬يحتفل‭ ‬الوداد‭ ‬بتأهله‭ ‬إلى‭ ‬النهائي،‭ ‬وتبلّغ‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بوفاة‭ ‬ظهيره‭ ‬الأيسر‭ ‬أسامة‭ ‬فلوح‭ ‬متأثراً‭ ‬بجروحه‭ ‬التي‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭.‬

وكان‭ ‬فلوح‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الوداد‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬وتدرّب‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬السّادس‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬فيها‭ ‬لاعب‭ ‬مرسيليا‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬أوناحي،‭ ‬لاعباً‭ ‬مغربياً‭ ‬واعداً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭. ‬وعليه،‭ ‬فإن‭ ‬الوداد‭ ‬سيكون‭ ‬طامحاً‭ ‬لإهداء‭ ‬فوز‭ ‬للاعبه‭ ‬الراحل‭ ‬أمام‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يتواجه‭ ‬فيها‭ ‬الوداد‭ ‬مع‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬إذ‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬وتعادلا‭ ‬سلباً‭ ‬ذهاباً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬محمد‭ ‬الخامس،‭ ‬قبل‭ ‬التعادل‭ ‬إيجاباً‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب،‭ ‬ليتأهل‭ ‬الوداد‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭. ‬وسبق‭ ‬للفريقين‭ ‬أن‭ ‬تواجها‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬أدوار‭ ‬إقصائية،‭ ‬كانت‭ ‬الغلبة‭ ‬فيها‭ ‬للوداد،‭ ‬ما‭ ‬يمنحه‭ ‬أفضلية‭ ‬معنوية‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭.‬

فكان‭ ‬الوداد‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬على‭ ‬صنداونز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتواجها‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬نفسها‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬ففاز‭ ‬الوداد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ذهاباً‭ ‬وتعادلا‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬الإياب‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعوّل‭ ‬صنداونز‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬خط‭ ‬دفاعه،‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬