إنفانتينو: قرارات استضافة بطولة كأس العالم هي رسالة وحدة للعالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) : ‬أشاد‭ ‬السويسري‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬بالاتفاق‭ ‬المتعلق‭ ‬باستضافة‭ ‬نسختي‭ ‬2030‭ ‬و2034‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بعثت‭ ‬برسالة‭ ‬وحدة،‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أشد‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‭.‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬إنفانتينو‭ ‬أمام‭ ‬الدورة‭ ‬77‭ ‬لمؤتمر‭ ‬اتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والمنعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬البرازيلية‭.‬

وقال‭ ‬إنفانتينو‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬الجميع،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا،‭ ‬لأنني‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأننا‭ ‬أثبتنا‭ ‬للعالم‭ ‬إمكانية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬إجماع‭ ‬ووحدة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭. ‬برأيي،‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الرسائل‭ ‬من‭ ‬التآزر‭ ‬والوحدة‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬الذي‭ ‬يشهد،‭ ‬وللأسف،‭ ‬سلوكا‭ ‬عدائيا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬مشاورات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية،‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬

والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬هو‭ ‬ملف‭ ‬الترشح‭ ‬الوحيد‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬أوروجواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وباراجواي‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬احتفالا‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لإقامة‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

كما‭ ‬تقرر‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬التابعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واتحاد‭ ‬أوقيانوسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬ملفات‭ ‬ترشحها‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭.‬

وتلقى‭ ‬فيفا‭ ‬لاحقا‭ ‬خطاب‭ ‬نوايا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬المحددة‭ ‬لذلك‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭.‬

وجاءت‭ ‬كلمة‭ ‬إنفانتينو‭ ‬عشية‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬بين‭ ‬فلومينيزي‭ ‬وبوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وسيتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬لخوض‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2023‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2025‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بتاريخ‭ ‬البطولة‭.‬

وقد‭ ‬حجز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ناديا‭ ‬بالميراس‭ ‬وفلامنجو،‭ ‬بطلا‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬2021‭ ‬و2022،‭ ‬تذكرتي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الموسعة‭ ‬عن‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وسينضم‭ ‬إليهما‭ ‬بطل‭ ‬نسخة‭ ‬2024،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬ناديين‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬اتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2024‭.‬

ووجه‭ ‬إنفانتينو‭ ‬تحية‭ ‬إلى‭ ‬النجمة‭ ‬البرازيلية‭ ‬مارتا‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬اعتزال‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الدولية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مثلت‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬كما‭ ‬أحيا‭ ‬ذكرى‭ ‬الأسطورة‭ ‬البرازيلية‭ ‬بيليه،‭ ‬الذي‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬والأسطورة‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬دييجو‭ ‬مارادونا‭ ‬الذي‭ ‬غادرنا‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

كذلك‭ ‬أبدى‭ ‬إنفانتينو‭ ‬دعمه‭ ‬لمهاجم‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬والمنتخب‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياز‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬والده‭ ‬للاختطاف‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نتمنى‭ ‬جميعا‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬خير‮»‬‭. ‬



